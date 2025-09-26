ক্ষীরের সন্দেশের রেসিপি
ক্ষীরের সন্দেশের রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ: দুধ ১ লিটার, লেবুর রস বা ভিনেগার ২ টেবিল চামচ, ক্ষীর বা ঘন দুধ আধা কাপ, চিনি আধা কাপ বা স্বাদমতো, এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ, ঘি ১ চা-চামচ, পেস্তা বা কাজুবাদামকুচি।
প্রণালি: প্রথমে দুধ ফুটিয়ে নিন। লেবুর রস বা ভিনেগার দিয়ে ছানা বানিয়ে নিন। ছানা ছেঁকে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নরম করে মথে নিন। এবার একটি কড়াইতে ক্ষীর বা ঘন দুধ দিয়ে নাড়তে থাকুন। সামান্য শুকিয়ে এলে মথা ছানা ও ক্ষীর একসঙ্গে দিয়ে নাড়তে থাকুন। মিশ্রণটা ঘন হয়ে এলে চিনি ও এলাচিগুঁড়া দিয়ে দিন। কম আঁচে নাড়তে থাকুন, যাতে পাত্রে লেগে না যায়।
মিশ্রণটা হাত দিয়ে গোল করে আকৃতি দেওয়া যাবে—এমন পর্যায়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। সামান্য ঠান্ডা হলে হাতে ঘি মেখে ছোট ছোট গোল বা চ্যাপটা আকারে গড়ে নিন। চাইলে ছাঁচে ফেলে গোল বা চারকোনা আকারের সন্দেশ বানিয়ে নিতে পারেন। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।