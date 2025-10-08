রসনা

রুই আনারসের রেসিপি

নানা রকম রান্নায় আনারস যোগ করে বাড়তি স্বাদ। সে রকম একটি রেসিপি দিয়েছেন কল্পনা রহমান 

রুই আনারসছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • রুই মাছ: ৮-১০ টুকরা

  • রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজ: সেদ্ধ করে বাটা আধা কাপ

  • কাঁচা মরিচ: ৫-৬টি

  • মরিচ গুঁড়া: দেড় চা-চামচ

  • চিনি: ১ চা-চামচ

  • হলুদ গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • নারকেলের দুধ: ২ কাপ

  • সয়াবিন তেল: আধা কাপ

  • আনারস: গ্রেট করা ১ কাপ

  • পেঁয়াজ বেরেস্তা: আধা কাপ

  • আনারস: রিং করে কাটা ৫-৬ টুকরা

  • আদাবাটা: ২ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো।

প্রণালি

টক মিষ্টি স্বাদের রুই আনারস
ছবি: নকশা

  • নিজের পছন্দমতো মাছের টুকরা করে লবণ ও লেবুর রস দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • এবার মাছগুলো সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে হালকা ভাজতে হবে।

  • পেঁয়াজ সেদ্ধ করে বেটে নিন।

  • পাত্রে তেল দিয়ে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা ভালোভাবে কষাতে হবে।

  • মসলার গন্ধ চলে গেলে আনারস ও অল্প নারকেলের দুধ দিয়ে কষাতে হবে।

  • এবার নারকেলের দুধ ও পানি দিয়ে পরিমাণমতো ঝোল দিন।

  • ফুটে উঠলে মাছগুলো বিছিয়ে দিন।

  • একটু পর চিনি, বেরেস্তা, কাঁচা মরিচ ও আনারসের রিং টুকরাগুলো দিয়ে ঢেকে দিন।

  • মাছে যখন তেল ছেড়ে দেবে, তখন গরম-গরম ভাত বা পোলাও দিয়ে পরিবেশন।

