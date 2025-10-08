রুই আনারসের রেসিপি
নানা রকম রান্নায় আনারস যোগ করে বাড়তি স্বাদ। সে রকম একটি রেসিপি দিয়েছেন কল্পনা রহমান
উপকরণ
রুই মাছ: ৮-১০ টুকরা
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজ: সেদ্ধ করে বাটা আধা কাপ
কাঁচা মরিচ: ৫-৬টি
মরিচ গুঁড়া: দেড় চা-চামচ
চিনি: ১ চা-চামচ
হলুদ গুঁড়া: ১ চা-চামচ
নারকেলের দুধ: ২ কাপ
সয়াবিন তেল: আধা কাপ
আনারস: গ্রেট করা ১ কাপ
পেঁয়াজ বেরেস্তা: আধা কাপ
আনারস: রিং করে কাটা ৫-৬ টুকরা
আদাবাটা: ২ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো।
প্রণালি
নিজের পছন্দমতো মাছের টুকরা করে লবণ ও লেবুর রস দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।
এবার মাছগুলো সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে হালকা ভাজতে হবে।
পেঁয়াজ সেদ্ধ করে বেটে নিন।
পাত্রে তেল দিয়ে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা ভালোভাবে কষাতে হবে।
মসলার গন্ধ চলে গেলে আনারস ও অল্প নারকেলের দুধ দিয়ে কষাতে হবে।
এবার নারকেলের দুধ ও পানি দিয়ে পরিমাণমতো ঝোল দিন।
ফুটে উঠলে মাছগুলো বিছিয়ে দিন।
একটু পর চিনি, বেরেস্তা, কাঁচা মরিচ ও আনারসের রিং টুকরাগুলো দিয়ে ঢেকে দিন।
মাছে যখন তেল ছেড়ে দেবে, তখন গরম-গরম ভাত বা পোলাও দিয়ে পরিবেশন।