রসনা

বাঁশকোঁড়ল দিয়ে মুরগি রাঁধবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

পাহাড়ি সবজি আর মুরগির স্বাদই আলাদা। বাঁশকোঁড়ল দিয়ে মুরগির রেসিপি দিয়েছেন হেবাংয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারী বিপ্লী চাকমা

বাঁশকোঁড়ল দিয়ে মুরগিছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • তেল: ৫০ থেকে ১০০ মিলিলিটার

  • আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • কাঁচা মরিচবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • হলুদগুঁড়া: পরিমাণমতো

  • জিরাগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • লাল মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • সেদ্ধ করা বাঁশকোঁড়ল: ৫-৬ টুকরা

  • মুরগি: আধা কেজি

  • পানি: পরিমাণমতো

  • জুমের ফুজি বা ধনেপাতা: পরিমাণমতো

প্রণালি

  • তেল গরম করে নিন।

  • পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ, হলুদ, জিরাগুঁড়া, লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে মসলা কষিয়ে নিতে হবে।

  • কষানো মসলায় মাংস ও বাঁশকোঁড়ল দিয়ে ভালোভাবে কষান।

  • কষানো হয়ে গেলে পরিমাণমতো পানি দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

  • ১০ মিনিট পর ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করতে পারেন।

