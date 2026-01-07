রসনা

চকো বান বাড়িতে বানাতে রেসিপি দেখুন

দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেই মান ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে তৈরি করতে পারেন বেকিং খাবার। বানাতে পারেন চকো বান। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

চকো বান

উপকরণ

  • ময়দা ৩ কাপ

  • কুসুম গরম দুধ ১ কাপ

  • ইস্ট ২ চা-চামচ

  • চিনি ৩ টেবিল চামচ

  • লবণ আধা চা-চামচ

  • ডিম ১টি

  • নরম মাখন ২ টেবিল চামচ

  • চকলেট চিপস প্রয়োজনমতো

  • কোকো পাউডার ১ টেবিল চামচ

  • ডিম ১টি

  • দুধ ১ চা-চামচ

  • ওপরে ছিটানোর জন্য চিনি বা তিল (ঐচ্ছিক)।

প্রণালি

চকো বান
ছবি: প্রথম আলো

  • ১ কাপ দুধে ইস্ট ও চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন ফেনা ওঠা পর্যন্ত।

  • এবার একটি বাটিতে ময়দা, লবণ, ডিম ও ইস্টের মিশ্রণ দিয়ে মাখাতে থাকুন।

  • মাখন মিশিয়ে ডো তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন, যাতে ডো ফুলে ওঠে।

  • ডো ৮-১০টি ভাগে ভাগ করুন।

  • প্রতিটি বল বেলে মাঝখানে চকলেট চিপস দিন।

  • চারপাশ বন্ধ করে গোল বান শেপ দিন।

  • এবার বানগুলো ট্রেতে রেখে ৩০-৪৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিন।

  • বানের ওপর ডিম ব্রাশ করুন।

  • ওভেন গরম করে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড  তাপে ১৫-২০ মিনিট বেক করুন।

  • সোনালি হলে বের করে নিন। নামিয়ে বানের ওপর ক্রিম ছড়িয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

