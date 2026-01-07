চকো বান বাড়িতে বানাতে রেসিপি দেখুন

চকো বান বাড়িতে বানাতে রেসিপি দেখুন
দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেই মান ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে তৈরি করতে পারেন বেকিং খাবার। বানাতে পারেন চকো বান। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার
উপকরণ
ময়দা ৩ কাপ
কুসুম গরম দুধ ১ কাপ
ইস্ট ২ চা-চামচ
চিনি ৩ টেবিল চামচ
লবণ আধা চা-চামচ
ডিম ১টি
নরম মাখন ২ টেবিল চামচ
চকলেট চিপস প্রয়োজনমতো
কোকো পাউডার ১ টেবিল চামচ
ডিম ১টি
দুধ ১ চা-চামচ
ওপরে ছিটানোর জন্য চিনি বা তিল (ঐচ্ছিক)।
প্রণালি
১ কাপ দুধে ইস্ট ও চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন ফেনা ওঠা পর্যন্ত।
এবার একটি বাটিতে ময়দা, লবণ, ডিম ও ইস্টের মিশ্রণ দিয়ে মাখাতে থাকুন।
মাখন মিশিয়ে ডো তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন, যাতে ডো ফুলে ওঠে।
ডো ৮-১০টি ভাগে ভাগ করুন।
প্রতিটি বল বেলে মাঝখানে চকলেট চিপস দিন।
চারপাশ বন্ধ করে গোল বান শেপ দিন।
এবার বানগুলো ট্রেতে রেখে ৩০-৪৫ মিনিট ঢেকে রেখে দিন।
বানের ওপর ডিম ব্রাশ করুন।
ওভেন গরম করে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ১৫-২০ মিনিট বেক করুন।
সোনালি হলে বের করে নিন। নামিয়ে বানের ওপর ক্রিম ছড়িয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।