কাঁচাগোল্লার রেসিপি

উপকরণ

  • ছানা: ১ কাপ

  • গুঁড়া চিনি: আধা কাপ

  • পানি: ২ টেবিল চামচ

  • এলাচিগুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • ঘি: আধা চা-চামচ

  • মাওয়া: প্রয়োজনমতো

প্রণালি

  • প্রথমে ছানা, এলাচিগুঁড়া ও চিনি মসৃণ করে মেখে নিতে হবে।

  • তারপর প্যানে ঘি গলিয়ে তাতে মাখানো ছানা দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে, পাত্রে যেন লেগে না যায়।

  • অল্প পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে ছানা নাড়তে নাড়তে যখন মোটামুটি শুকিয়ে আসবে (একদম শুকানো যাবে না, নরম থাকবে), তখন নামিয়ে নিন।

  • অল্প ঠান্ডা করে তা থেকে অল্প অল্প করে ছানা নিয়ে বলের আকারে তৈরি করে মাওয়ায় গড়িয়ে নিতে হবে।

  • পুরোপুরি ঠান্ডা করে তারপর পরিবেশন করতে হবে।

