দেখুন কলাপাতায় পাবদা পাতুরির রেসিপি

দেখুন কলাপাতায় পাবদা পাতুরির রেসিপি
কলাপাতায় পাবদা পাতুরির রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস
কলাপাতায় পাবদা পাতুরি
উপকরণ
পাবদা মাছ ৫০০ গ্রাম
পেঁয়াজের কিমা আধা কাপ
রসুনের কিমা ১ চা-চামচ
আদার কিমা ১ চা-চামচ
পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ
পুদিনাপাতার বাটা ২ টেবিল চামচ
টক দই ২ টেবিল চামচ,
টমেটোকুচি ২ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচের বাটা ১ চা-চামচ
হলুদের গুঁড়া আধা চা-চামচ
লবণ পরিমাণমতো
শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
মাছ কেটে–ধুয়ে পানি ঝরিয়ে সব উপকরণ দিয়ে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রেখে দিন।
কলাপাতায় মাছ মুড়িয়ে টুপি দিয়ে আটকিয়ে নিন।
গরম তাওয়ায় কলাপাতা মোড়ানো মাছ রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন।
এবার অল্প আঁচে রান্না করুন। এক পিঠ পোড়া পোড়া হলে উল্টিয়ে দিন।
অপর পিঠ পোড়া পোড়া হলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।