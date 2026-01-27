রসনা

সয়া সসে স্টিম হাঁসের রেসিপি

গ্রাম থেকে শহর—সবখানেই এ সময় হাঁসের মাংসের কদর বাড়ে। রাতের খাবারে সয়া সসে স্টিম করে খেতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

সয়া সসে স্টিম হাঁসছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • পুরো হাঁস: ১টি (আস্ত)

  • গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • লবণ: অল্প

  • হালকা সয়া সস: ৪ টেবিল চামচ

  • ডার্ক সয়া সস: ১ টেবিল চামচ

  • অয়েস্টার সস: ২ টেবিল চামচ

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • তিলের তেল: ১ চা-চামচ

  • আদা: ১০-১২ টুকরা

  • রসুন: ৬-৮ কোয়া

  • পেঁয়াজপাতা: ৩-৪টি

  • পানি বা হাঁসের স্টক: আধা কাপ।

প্রণালি

হাঁস পরিষ্কার করে হালকা লবণ ও গোলমরিচ মেখে ১৫ মিনিট রাখুন। একটি বাটিতে সয়া সস, অয়েস্টার সস, চিনি ও তিলের তেল মিশিয়ে হাঁসের গায়ে ও ভেতরে ভালোভাবে লাগান। ভেতরে আদা, রসুন ও পেঁয়াজপাতা দিন। কমপক্ষে দুই ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। স্টিমারে পানি ফুটিয়ে তার মধ্যে একটি হিটপ্রুফ পাত্রে হাঁসটি নিন। হিটপ্রুফ পাত্রে পানি বা হাঁসের স্টক দিন। ঢেকে মাঝারি আঁচে ১-২ ঘণ্টা স্টিম করুন। সস আলাদা করে জ্বাল দিয়ে ঘন করে হাঁসের ওপর ঢেলে পরিবেশন করুন।

