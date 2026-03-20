ঈদে ছোট্ট অতিথির জন্য বানাতে পারেন কটন ক্যান্ডি সেমাই কাপ
কটন ক্যান্ডি সেমাই কাপের রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
উপকরণ
সেমাই ১ কাপ
দুধ ২ কাপ
কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ
চিনি ২ টেবিল চামচ (স্বাদমতো)
এলাচিগুঁড়া আধা চা–চামচ
ঘি ১ টেবিল চামচ
ফ্রেশ ক্রিম আধা কাপ
গোলাপি খাবার রং ১–২ ফোঁটা
সাজানোর জন্য অল্প কটন ক্যান্ডি
পেস্তাবাদামকুচি।
প্রণালি
প্যানে ঘি গরম করে সেমাই হালকা বাদামি করে ভেজে নিন। দুধ ঢেলে মাঝারি আঁচে রান্না করুন।
কনডেন্সড মিল্ক, চিনি ও এলাচিগুঁড়া দিন। নরম ও ঘন হওয়া পর্যন্ত নেড়ে রান্না করুন।
চুলা বন্ধ করে অর্ধেক মিশ্রণে গোলাপি খাওয়ার রং মেশান। বাকি অংশ সাদা রাখুন।
কাপ সেটিং করতে ছোট ডেজার্ট কাপে প্রথমে সাদা সেমাই, তারপর গোলাপি সেমাই লেয়ার করে দিন।
ওপরে হুইপ করা ফ্রেশ ক্রিম দিন।
পরিবেশনের ঠিক আগে ওপরে কটন ক্যান্ডি ও বাদামকুচি ছড়িয়ে দিন।