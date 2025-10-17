রসনা

কমলার কেকের রেসিপি

দোকানের কেকের আদলে চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন কমলার কেক। রেসিপি দিয়েছেন ‘সিগনেচার কেক বাই শিরিন’–এর স্বত্বাধিকারী শিরিন ফাতেমা

কমলা কেক
ছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • ডিম: ৩টি

  • চিনি: ৯০ গ্রাম

  • ময়দা: ৭০ গ্রাম

  • কর্নফ্লাওয়ার: ১ টেবিল চামচ

  • বেকিং পাউডার: ১ চা-চামচ

  • কমলার রস: ১০ গ্রাম

  • অরেঞ্জ ইমালশন: আধা চা-চামচ

  • কমলা রঙের খাবার রং: প্রয়োজনমতো

  • তেল: ১০ গ্রাম

প্রণালি

বাটিতে ডিম ও চিনি একসঙ্গে বিট করুন যতক্ষণ না মিশ্রণটি ফোমের মতো নরম হয়ে যায়। আলাদা করে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার ও বেকিং পাউডার চেলে ভালোভাবে মিশিয়ে রাখুন। শুকনা উপকরণগুলো এবার ধীরে ধীরে ডিম, চিনির মিশ্রণে দিয়ে হালকাভাবে মেশান। এরপর এতে কমলার রস, অরেঞ্জ ইমালশন ও কমলা রঙের খাওয়ার রং যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। সবশেষে তেল দিয়ে মিশ্রণটি মসৃণ করে নিন। প্রস্তুত হওয়া মিশ্রণটি তেল মাখানো কেক মোল্ডে ঢেলে দিন। ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রায় ৩০ মিনিট বেক করুন। কেক ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে বের করে কেটে পরিবেশন করুন।

