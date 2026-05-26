খেজুর দিয়ে গরুর কাবাব বানাবেন যেভাবে

কোরবানির ঈদের পর বাড়িতেই বানাতে পারেন নানা ধরনের কাবাব। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা।

নকশা ডেস্ক
খেজুর দিয়ে গরুর কাবাবছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

গরুর মাংসের কিমা ৫০০ গ্রাম, খেজুরকুচি আধা কাপ, দারুচিনিগুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা-চামচ, ধনেপাতা সামান্য ও মাখন পরিমাণমতো।

প্রণালি

একটি পাত্রে গরুর কিমার সঙ্গে খেজুরকুচি, দারুচিনিগুঁড়া, জিরাগুঁড়া, চিলি ফ্লেক্স ও ধনেপাতা মিশিয়ে নিন। এরপর শিকে কাবাবের আকারে গেঁথে নিন। গ্রিল করুন। গ্রিল করার সময় মাখন ব্রাশ করলে কাবাবে চকচকে ভাব আসবে।

