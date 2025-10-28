রুপচাঁদা গ্রিল ফ্রাইয়ের রেসিপি

রুপচাঁদা গ্রিল ফ্রাইয়ের রেসিপি
স্টেক, গ্রিল খেতে অনেকেই আমরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় ছুটি। চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন মাছের গ্রিল। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ: রুপচাঁদা ৪টা, পাপরিকা ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সয়া সস ১ চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, তেল ১ চা-চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি: রুপচাঁদা মাছ পরিষ্কার করে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে নিন। ধুয়ে ভালোভাবে কিচেন টিস্যু দিয়ে মুছে নেবেন। তেল আর মাখন ছাড়া বাকি সব উপকরণ মেখে নিন। গলানো মাখন ও তেল ফয়েল পেপারে দিয়ে এর ওপর মাছ দিয়ে দিন। প্রিহিট করা ওভেনে ১৬০ ডিগ্রিতে ১৫ মিনিট বেক করুন। ওভেন থেকে মাছ বের করে উল্টে দিন। এবার আরও ১০ মিনিট বেক করুন। চাইলে চুলায় গ্রিল প্যানেও গ্রিল করে নিতে পারেন।