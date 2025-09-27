বাড়িতে কীভাবে বানাবেন নারকেল-ক্ষীরের নাড়ু

বাড়িতে কীভাবে বানাবেন নারকেল-ক্ষীরের নাড়ু
পূজার সময় বাড়িতে মিষ্টান্ন তৈরি হবেই। নারকেল ও ক্ষীরের নাড়ু তৈরির রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ
কোরানো নারকেল ২ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, ঘন দুধ বা ক্ষীর ১ কাপ, চিনি ১ কাপের ৪ ভাগের ৩ ভাগ বা রুচি অনুযায়ী ও এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
কড়াইতে ঘি গরম করে নিন। কোরানো নারকেল দিয়ে হালকা নেড়ে নিতে হবে। এরপর ঘন দুধ বা ক্ষীর দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন। চিনি দিয়ে দিন। মিশ্রণটিকে ঘন হতে দিন। এলাচিগুঁড়া দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটিকে হাত দিয়ে ধরলে যখন আঠালো মনে হবে, তখন চুলা থেকে নামিয়ে সামান্য ঠান্ডা হতে দিন। হাতে অল্প ঘি মেখে ছোট ছোট গোল নাড়ু বানিয়ে নিন। চাইলে কিশমিশ বা বাদামকুচি দিয়ে সাজাতে পারেন।