রসনা

ফুলকপির কোরমা বানাতে কী কী মসলার ব্যবহার করবেন, দেখুন রেসিপি

বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতের ফুলকপি। বানাতে পারেন ফুলকপির কোরমা। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

ফুলকপির কোরমা

ফুলকপির কোরমায় কাজুবাদামের পেস্ট ও দই ব্যবহার করতে হবে
ছবি: কবির হোসেন

উপকরণ: ফুলকপি ১টি মাঝারি (ফুলগুলো কাটা), তেল ৩ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, ঘি ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা ১টি, দারুচিনি ১ টুকরা, এলাচি ২টি, লবঙ্গ ৩টি, পেঁয়াজ ২টি (বেটে নেওয়া), রসুন ৫-৬টি কোয়া (বেটে নেওয়া), আদা ১ ইঞ্চি পরিমাণ (বেটে নেওয়া), ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, কাজুবাদাম ৮ থেকে ১০টি (ভিজিয়ে পেস্ট করা), টক দই ৪ টেবিল চামচ, দুধ আধা কাপ, চিনি সামান্য, গরম মসলা আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ২-৩টি, ঘি ১ চা-চামচ।

প্রণালি: গরম পানিতে সামান্য লবণ দিয়ে ফুলকপি ২-৩ মিনিট ফুটিয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। তেলে অল্প হলুদ ও লবণ ছিটিয়ে ফুলকপিগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে ঘি দিয়ে গরম করে নিন। তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজ পেস্ট দিয়ে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

আদাবাটা, রসুনবাটা, ধনেগুঁড়া, জিরাগুঁড়া ও বাকি হলুদগুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। কাজুবাদামের পেস্ট ও দই দিয়ে আরও ৩-৪ মিনিট নাড়ুন। প্রয়োজনমতো গরম পানি বা দুধ দিন। লবণ ও সামান্য চিনি দিন। ফুলকপি যোগ করে ঢেকে ১০ থেকে ১২ মিনিট রান্না করুন। গরম মসলা, কাঁচা মরিচ ও ১ চামচ ঘি ছড়িয়ে ২ মিনিট দম দিয়ে নামিয়ে নিন। পোলাও, রুটি, পরোটা বা নান রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

আরও পড়ুন

বছরজুড়েই পিঠা পাবেন যেখানে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন