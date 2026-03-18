রসনা

বেগুনির রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
বেগুনিছবি: প্রথম আলো

উপকরণ: গোল বেগুন ২টি, বেসন দেড় কাপ, ময়দা আধা কাপ, মরিচগুঁড়া ১ চা–চামচ, আদাবাটা ১ চা–চামচ, জর্দার রং (ইচ্ছে) আধা চা–চামচ, বেকিং পাউডার আধা চা–চামচ, পানি আধা কাপ (আন্দাজমতো), লবণ পরিমাণমতো ও ভাজার জন্য তেল।

 প্রণালি: বেগুন আধা ইঞ্চি মোটা করে কেটে নিন। সামান্য লবণ মেখে ৫ মিনিট রেখে দিন। বেসন, ময়দা, মরিচগুঁড়া, আদাবাটা, বেকিং পাউডার, জর্দার রং ও লবণ একসঙ্গে মেশান। অল্প অল্প পানি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ব্যাটার যেন পাতলা না হয় সেভাবে পানি দেবেন। এবার প্রতিটি বেগুনের টুকরা বেসনের ব্যাটারে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
