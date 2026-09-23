রসনা

প্রন মিক্সড সালাদের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
প্রন মিক্সড সালাদছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

ক.

  • ছোট বা মাঝারি চিংড়ি: ১ কাপ

  • পাঁচমিশালি বাদাম: ১ কাপ

  • ডিম: ১টা

  • কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ

  • ময়দা: ১ টেবিল চামচ

  • আদাবাটা: আধা চা-চামচ

  • রসুনবাটা: আধা চা-চামচ

  • সয়া সস: ১ চা-চামচ

  • তেল (ভাজার জন্য): প্রয়োজনমতো

  • লবণ: সামান্য

  • ফ্রেশ ক্রিম: ২ টেবিল চামচ

খ.

  • ক্যাপসিকাম (৩ রঙের): ১ কাপ

  • গাজর স্লাইস: আধা কাপ

  • শসা স্লাইস: ১ কাপ

  • কাঁচা মরিচের কুচি: ১ টেবিল চামচ

  • সাদা গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ

  • থাই চিলি সস: সিকি কাপ

  • টমেটো কেচআপ: আধা কাপ

  • সয়া সস: ১ টেবিল চামচ

  • চিনি: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: আধা চা-চামচ

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প্রণালি

  • ক-এর সব উপকরণ একসঙ্গে ম্যারিনেট করে ১০ মিনিট রেখে দিন।

  • এবার একটা একটা করে ডিপ ফ্রাই করে নিতে হবে।

  • বাদামগুলোও সোনালি করে ভেজে নিতে হবে।

  • অন্য পাত্র ২ টেবিল চামচ জলপাই তেল দিয়ে ক্রমান্বয়ে গাজর, ক্যাপসিকাম ও শসা স্লাইস সামান্য স্যতেকরে গোলমরিচ দিয়ে নামাতে হবে।

  • এবার বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে একটি কাঠের চামচ দিয়ে মিশিয়ে পরিবেশনা।

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