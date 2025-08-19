তালের বরফির রেসিপি
ভারী বৃষ্টি, কিন্তু গরম কমছে না। কারণ, তাল পাকানো ভাদ্র চলে এসেছে। এ সময়ই বানাবেন তালের নানা পদ। রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা গুহ রায়
উপকরণ
তালের রস ২ কাপ, গুড় (বা চিনি) ১ কাপ, নারকেল কুচি ১ কাপ, দুধ ১ লিটার, মাওয়া বা খোয়া আধা কাপ (ঐচ্ছিক), ঘি ২ টেবিল চামচ, এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ, কাজু/কিশমিশ সাজানোর জন্য পরিমাণমতো।
প্রণালি
প্রথমে তালের রস ছেঁকে নিন। একটি কড়াইয়ে নিয়ে নিন। মাঝারি আঁচে দিয়ে কিছুটা ঘন হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। এবার গুড় বা চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। গলে গেলে নারকেলকুচি যোগ করুন। এখন দুধ ও মাওয়া (যদি দেন) দিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘি ও এলাচিগুঁড়া মিশিয়ে দিন। মিশ্রণটি কড়াই থেকে ছাড়তে শুরু করলে বুঝবেন বরফি তৈরি হয়ে গেছে। একটি স্টিলের বা গ্লাসের ট্রেতে ঘি মাখিয়ে নিন। গরম-গরম মিশ্রণ ঢেলে দিন। সমান করে ছড়িয়ে দিন। ওপর থেকে কাজু/কিশমিশ ছড়িয়ে দিন। (ইচ্ছা করলে) ঠান্ডা হলে পছন্দমতো আকারে কেটে নিন।
বাড়তি টিপস
বেশি সময় নাড়তে হবে, না হলে বরফি জমবে না।
গুড় দিলে আসল স্বাদ আসবে, তবে হালকা রং চাইলে চিনি ব্যবহার করতে পারেন।