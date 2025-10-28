বিফ স্টেকের রেসিপি
স্টেক, গ্রিল খেতে অনেকেই আমরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় ছুটি। চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন গরুর স্টেক। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
এ পদ আপনি দুইভাবে বানাতে পারেন।
১. উপকরণ
বিফ স্টেক ২টি (পায়ের নিচের অংশ থেকে নেওয়া), আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা আধা চা-চামচ, তেঁতুলের পিউরি ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, ব্রাউন সুগার ১ চা-চামচ, জলপাই তেল ১ চা-চামচ, বিফ স্টক কিউব ১টি। বোতাম মাশরুম ২৫০ গ্রাম, মাখন ১ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
স্টেকের টুকরা, আদাবাটা, রসুনবাটা, তেঁতুলের পিউরি, গোলমরিচের গুঁড়া, ব্রাউন সুগার, জলপাই তেল, বিফ স্টক কিউব একসঙ্গে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা নরমাল ফ্রিজে ঢেকে রাখুন। ফ্রিজ থেকে বের করে দুই পাশ ৪-৫ মিনিট করে ভাজুন। অথবা প্রিহিট করা ওভেনে ১৭০ ডিগ্রিতে ৪০ মিনিট বেক করুন। মাখন ও গোলমরিচগুঁড়া দিয়ে মাশরুম ভেজে স্টেকের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
২. উপকরণ
বিফ স্টেক ২টি (পায়ের নিচের অংশ থেকে নেওয়া), মাখন ২ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, গোলমরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, সিরকা ১ চা-চামচ। বোতাম মাশরুম ২৫০ গ্রাম, মাখন ১ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ।
প্রণালি
বিফ স্টেক, মাখন, লবণ, গোলমরিচগুঁড়া, সিরকা দিয়ে মেখে একইভাবে ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। ম্যারিনেট করা স্টেকটি ভেজে নিন। দুই পাশ ৪-৫ মিনিট করে ভাজবেন। অথবা প্রিহিট করা ওভেনে ১৭০ ডিগ্রিতে ৪০ মিনিট বেক করে নিন। মাখন ও গোলমরিচ দিয়ে মাশরুম ভেজে স্টেকের সঙ্গে পরিবেশন করুন।