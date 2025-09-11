গরুর কিমা দিয়ে পাস্তা বানানোর রেসিপি

গরুর কিমা দিয়ে পাস্তা বানানোর রেসিপি
পাস্তা বানাতে ব্যবহার করতে পারেন গরু মাংসের কিমা। রেসিপি দিয়েছেন তানজিমা ইসলাম
উপকরণ
মাখন: ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজের মিহি কুচি: আধা কাপ
রসুনের মিহি কুচি: ২ টেবিল চামচ
গরুর কিমা: ২৩০ গ্রাম
লবণ: স্বাদমতো
মরিচের গুঁড়া: ১ চা–চামচ
মিক্সড হার্বস: ১ চা–চামচ
কালো গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা–চামচ
চিকেন স্টক: ৪২০ গ্রাম
পাস্তা: ১২০ গ্রাম
ঘন ক্রিম: ১২০ গ্রাম
মোজারেলা চিজ: ৫০ গ্রাম
পার্সলেকুচি: ১ কাপের চার ভাগের এক ভাগ।
প্রণালি
চুলায় পাত্র গরম করে মাখন দিয়ে পেঁয়াজ ও রসুনকুচি হালকা করে ভেজে নিন।
এবার কিমা করা গরুর মাংস দিন।
কিমাটা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে লবণ, মরিচের গুঁড়া, হার্বস আর গোলমরিচের গুঁড়া দিন।
আরও কিছু সময় ভাজা হলে সেখানে চিকেন স্টক মিশিয়ে বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
বলক উঠলে তার মধ্যে পাস্তা দিন।
এবার ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৭ থেকে ৮ মিনিট রান্না করুন।
পানি টেনে এলে ঘন ক্রিম দিয়ে একেবারেই হালকা আঁচে আরও খানিকটা সময় ঢেকে রাখুন।
সবশেষে ওপরে মোজারেলা চিজ ও পার্সলে ছড়িয়ে দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে গরম–গরম পরিবেশন করতে হবে।