বিন্নি চালের পায়েসের রেসিপি

বিন্নি চালের পায়েসের রেসিপি
উপকরণ
বিন্নি চাল: আধা কাপ
তরল দুধ: দেড় লিটার
খেজুরের গুড়: ১ কাপ (স্বাদমতো দেওয়া ভালো)
তেজপাতা: ১টি
দারুচিনি: ৩ টুকরা
এলাচ: ৫টি
পেস্তা ও কাঠবাদামকুচি বা কিশমিশ: পছন্দমতো
লবণ: ১ চিমটি
প্রণালি
বিন্নি চাল ভালো করে ধুয়ে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে হাত দিয়ে হালকা ভেঙে নিতে হবে।
পাত্রে দুধ, তেজপাতা আর দারুচিনি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। গুড় পরিমাণমতো পানিতে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে নিতে হবে।
এলাচ ছেঁচে ৩ কাপ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। দুধ ফুটে অল্প ঘন হয়ে এলে ভেজানো চাল ও লবণ দিয়ে রান্না করতে হবে।
মাঝেমধ্যেই নেড়ে দিতে হবে, যাতে প্যানের তলায় লেগে না যায়। চাল সেদ্ধ হয়ে পায়েস ঘন হয়ে এলে তা চুলা থেকে নামিয়ে একটু ঠান্ডা করে নিতে হবে।
এবার হালকা গরম গলানো গুড় ও এলাচ পানি দিয়ে আবারও জ্বালে বসিয়ে ঘন ঘন নেড়ে পায়েস থকথকে করতে হবে।
হয়ে এলে কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে ওপরে বাদামকুচি ছড়িয়ে দিতে হবে।
যাঁরা নারকেল খেতে পছন্দ করেন, তাঁরা গুড়ের সঙ্গে পছন্দমতো কোরানো নারকেল মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে তারপর চালের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেন।
ঠান্ডা বা গরম দুভাবেই এই পায়েস স্বাদে অনন্য।