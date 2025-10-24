কমলা দিয়ে চিংড়ি রাঁধলেই পাবেন প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি

কমলা দিয়ে চিংড়ি রাঁধলেই পাবেন প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি
প্রতিদিনই নির্দিষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। তাই প্রতিদিনের মেনুতে রাখুন ভিটামিন সি–সমৃদ্ধ খাবার। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
কমলা চিংড়ি
১. চিংড়ি মেরিনেশনের উপকরণ: বড় আকারের চিংড়ি ৬-৭টি, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, আদা পাউডার আধা চা চামচ, রসুন পাউডার আধা চা চামচ, অরেঞ্জ জেস্ট ১ চা চামচ, ডিমের সাদা অংশ ১টি।
প্রণালি: প্রথমেই চিংড়িগুলো ধুয়ে কিচেন টাওয়েল দিয়ে মুছে ড্রাই করে নিন। এবার সব উপাদান দিয়ে ভালো করে মেখে রাখুন ১ ঘণ্টা।
২. চিংড়ি ভাজার উপকরণ: কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবিল চামচ, ফ্রাইয়ের জন্য তেল।
প্রণালি: কড়াইতে তেল গরম করে চিংড়িগুলোতে কর্নফ্লাওয়ারে মিশিয়ে হালকা ফ্রাই করে তুলে নিন।
৩. কমলা চিংড়ি রান্না উপকরণ: রসুনের মিহি কুচি ২ চা চামচ, আদাকুচি ১ চা চামচ, থেঁতলানো থাই রেড চিলি ১ টেবিল চামচ, অন্তত দুই রঙের ক্যাপসিকাম কিউব কাট আধা কাপ, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা ৬ টুকরা, অরেঞ্জ মার্মালেড (কমলালেবুর রস, খোসা, চিনি ও লেবুর রস দিয়ে এটি তৈরি করা হয়), ২ টেবিল চামচ, সয়া সস ১ চা চামচ, চিলি সস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ, চিনি ১ টেবিল চামচ, কমলার রস আধা কাপ, অরেঞ্জ জেস্ট ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ চা চামচ (পানিতে গুলে নেওয়া), তেল বা বাটার ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি: চুলায় আরেকটি প্যানে তেল দিয়ে আদা, রসুন ও থেঁতলানো রেড চিলি দিন। এবার ক্যাপসিকাম ও পেঁয়াজ দিয়ে একটু ভেজে নিন। আগে থেকে ভেজে রাখা চিংড়িগুলো দিন। বাকি উপকরণ খুব ভালো করে একটি বাটিতে নিয়ে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণ প্যানে দিন। ফুটে উঠলেই স্টিম রাইস, অথবা ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরম-গরম।