যেভাবে ‘চটুল আর সস্তা’ রাজের প্রেমে পড়েছিলেন পত্রলেখা

যেভাবে ‘চটুল আর সস্তা’ রাজের প্রেমে পড়েছিলেন পত্রলেখা
বলিউড তারকা রাজকুমার রাও ও পত্রলেখা পালের প্রেমের গল্প প্রমাণ করে ‘প্রথম দেখায় প্রেমের’ বাইরেও প্রেম সুন্দর। ২০১০ সালে প্রথম দেখায় পত্রলেখার মনে হয়েছিল, ‘লোকটা খুবই “চটুল আর সস্তা ধরনের”। এর থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভালো।’ অথচ সেই মানুষটিই হয়ে গেল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গেই ১২ বছর ধরে আছেন এক ছাদের নিচে, সম্প্রতি তাঁরা মা-বাবাও হয়েছেন। ছবি দেখতে দেখতে জেনে নেওয়া যাক রাজকুমার ও পত্রলেখার প্রেমের গল্প।
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সূত্র: বলিউড লাইফ