প্রেমের সম্পর্ক তিন রকম, আপনার কোনটি

সম্প্রতি অ্যাপল পডকাস্টে অতিথি হয়ে আসেন লাইফকোচ জয় শেঠি। তিনি প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় কয়েক ধরনের প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর সেই বক্তব্য থেকে নির্বাচিত অংশ অনুবাদ করেছেন আকেল হায়দার

‘ক্যান্ডেল টাইপ’ প্রেম স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্যমডেল: কোকো ও মারশিয়া শাওন। ছবি: কবির হোসেন

প্রেম হলো একধরনের আকর্ষণ, ভালো লাগা ও মানসিক সংযোগ; একজন মানুষ যা আরেকজনের প্রতি অনুভব করে। প্রেম মানসিক শান্তি দেয়, মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে। তবে সব প্রেমই কিন্তু এক রকম নয়। ভারতীয় লাইফ কোচ জয় শেঠি সম্প্রতি এক পডকাস্টে প্রেমে বিদ্যমান তিন ধরনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। চলুন সেই তিন ধরনের প্রেমের কথা পড়া যাক।

এই লাইফ কোচের মতে মূলত তিন ধরনের প্রেমের দেখা মেলে।

  • আতশবাজি ধরন (ফায়ারওয়ার্ক টাইপ)

  • মোমবাতি ধরন (ক্যান্ডেল টাইপ)

  • আয়না ধরন (মিরর টাইপ)

আতশবাজির মতো প্রেম

এই সম্পর্ক মাদকতাময়, উজ্জ্বল ও প্রবল। এ প্রেম হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে, আবার দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। পৃথিবীতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন, যার জীবনে গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে অন্তত একবার এমন প্রেম আসেনি!

সাধারণত কৈশোরের শেষে কিংবা যৌবনের শুরুতে অনেকের জীবনে এমন প্রেম আসে। সে সময় অনেকে অপ্রতিরোধ্য পতঙ্গের মতো হয়ে ওঠে। পুড়তে হবে নিশ্চিত জেনেও সে ঝাঁপ দেয় দুর্বার আগুনে।

যেখানে রসায়ন বিদ্যুৎপূর্ণ, যেখানে আবেগ তীব্র, মন বাধাহীন। যে সোনার কাঠি স্পর্শ করলে প্রেমিক আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। এটাই ফায়ারওয়ার্ক প্রেম। এটি উত্তেজনাপূর্ণ, নাটকীয় ও বিস্ফোরক। ঠিক আতশবাজির মতো। এই প্রেম তীব্র আবেগে পূর্ণ ও বিধ্বংসী। বিস্তারের সময় এটি ভীষণ সুন্দর, তবে দ্রুত নিভে যায়।

মোমবাতির মতো প্রেম

মোমবাতির মতো প্রেম আতশবাজি সম্পর্কের ঠিক বিপরীত। এই সম্পর্কের গতি ধীর ও স্থির। আতশবাজি পর্ব অতিক্রম করে অনেকে এই পর্যায়ে এসে থিতু হন। তাই এটি স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য।

তীব্র আলোর পরিবর্তে মোমবাতির মতো রোমান্টিক উষ্ণ আভা ছড়ায় এই প্রেম। মোমবাতি যেমন মৃদু আলো ছড়িয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলে, এই প্রেমও তেমনি হৃদয়ে স্বস্তি ও প্রবহমানতা আনে। এখানে কখনো দুজনই, আবার কখনো

এক পক্ষ নীরবে ভালোবাসা বিলিয়ে যায়। তাই এমন প্রেমে কিছু অতৃপ্তি, কিছু শূন্যতা, কিছু আকাঙ্ক্ষা গোপনই থেকে যায়। তাই এমন প্রেমের মধ্যে যেটা অপূর্ণতা, সেটা অনুভব করে অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়।

যদিও হিসাব করে কখনো প্রেম–ভালোবাসা হয় না, তবু বিচক্ষণতা ও পরিপক্বতার সঙ্গে এই প্রেম চালিয়ে নিতে পারলে টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

আয়নার মতো প্রেম

মিরর টাইপ সম্পর্ক সব সময় আরামদায়ক হয় না
মডেল: মারশিয়া ও কোকো। ছবি: কবির হোসেন

তিন ধরনের মধ্যে আয়নার মতো প্রেমকে সবচেয়ে গভীর ও সম্ভাবনাময় বলে উল্লেখ করেছেন জয় শেঠি। এমন প্রেম চ্যালেঞ্জিং। আয়নার মতো এই সম্পর্ক আপনার সব শক্তি, দুর্বলতা, ভয় ও সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। এ ধরনের প্রেম আপনাকে প্রতিকূলতা যেমন দেখায়, অবিশ্বাস্যভাবে মুক্তির পথও উন্মোচন করে।

এ ধরনের সম্পর্ক সব সময় আরামদায়ক হয় না। এতে দুপক্ষই একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে ও মানিয়ে নিতে ভূমিকা রাখে। যদি মনে করেন, এমন একটি সম্পর্কে আপনি আছেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত ভাগ্যবান।

জয় শেঠি জানান, একজন মানুষ আরেকজনের কাছে তাঁর চাহিদার সবকিছু পেতে পারেন না। এটা সম্ভবও নয়। একজন মানুষই আপনার প্রিয়জন, বন্ধু, উপদেষ্টা, সঙ্গী কিংবা শুভাকাঙ্ক্ষী হবেন, এটি ভুল ধারণা। প্রত্যেক মানুষ তাঁর নিজস্বতা নিয়ে বেড়ে ওঠেন। সেভাবেই তাঁর আচরণ, অভিব্যক্তি ও মতামত প্রকাশ করেন।

তাই প্রেমের সম্পর্কে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু প্রত্যাশা না করে, অন্য মানুষটির দিকগুলোও ভাবতে হবে। তাঁর স্থানে নিজেকে দাঁড় করিয়ে তাঁর ভালো-মন্দ, আবেগ অনুভূতি, হাসি-কান্না, সুখ–দুঃখ উপলব্ধি করতে পারাটাই আয়নার মতো প্রেমের বৈশিষ্ট্য।

