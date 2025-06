সম্পর্ক খারাপ করতে না চাইলে টেক্সটিংয়ে এসব ভুল এড়িয়ে চলুন

মেসেজ লেখার সময় বাক্য ও শব্দের শর্টকাট বা সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা। কয়েক সেকেন্ড সময় বাঁচানোর জন্য অনেকে আজকাল ইংরেজিতে ‘Okay’ না লিখে ‘k’, ‘Thanks’–এর পরিবর্তে ‘tnx’, ‘What’–কে ‘wut’, ‘I don’t know’–কে সংক্ষেপে ‘idk’ ইত্যাদি লেখেন। আপাতদৃষ্টিতে এসব তেমন সমস্যাজনক মনে না হলেও সম্পর্ক নষ্টে এসবের ভূমিকা আপনার ধারণারও বাইরে।

ডেভিড ফ্যাং বলেন, ‘এসব শর্টকাট ব্যবহার করলে অপর প্রান্তের মানুষটি ভাবেন, তাঁকে কম গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বা কথায় আন্তরিকতার অভাব আছে। যা সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করতে পারে।’

এ ধরনের অভ্যাস অনেক সময় মানুষকে উত্তর দিতে নিরুৎসাহিতও করে। সহজ কথায়, মন থেকে খোঁজ নিতেই হয়তো আপনি ‘hbu’ (How about you) লিখেছেন, কিন্তু এটা সেই সম্পর্কে ফেলতে পারে নেতিবাচক প্রভাব।