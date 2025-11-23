স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে কেন স্থগিত হলো

স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে কেন স্থগিত হলো
আজ ভারতের বিশ্বকাপজয়ী নারী ক্রিকেট দলের সহ–অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। গতকাল গায়েহলুদ ও মেহেদির আয়োজন হয়ে গেছে। স্মৃতিদের সাংলির পারিবারিক ফার্মহাউসে মহা ধুমধামে চলছিল বিয়ের আয়োজন।
এরই মধ্যে কনে বিদায়ের দিনে সকালে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা। তাঁকে দ্রুত সাংলির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি ভারতীয় গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন স্মৃতির ম্যানেজার তুহিন মিশ্রা।
ভারতে আবারও ক্রিকেট ও বলিউড তারকার প্রেমের পূর্ণতা পাওয়ার দিন হতে পারত আজ। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে বলিউডের প্লেব্যাক সিঙ্গার পলাশ মুচ্ছালের পাঁচ বছরের প্রেম বিয়েতে রূপ নিতে চলেছিল।
এরই মধ্যে হঠাৎ স্মৃতির বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে। বিয়ের আয়োজন ফেলে স্মৃতি ও পলাশ উভয়েই ছুটে গেছেন হাসপাতালে।
সকালের নাশতা খাওয়ার পরপরই স্যারের (শ্রীনিবাস মান্ধানার) শরীর খারাপ লাগছিল। আমরা ভেবেছি, হয়তো মেয়ের বিয়ের মানসিক চাপে শরীরটা খারাপ লাগছে। আমরা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলি। সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। তখন ঝুঁকি না নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকি আর হাসপাতালে ভর্তি করাই। স্মৃতি তাঁর বাবার খুবই কাছের। স্মৃতি, পলাশসহ দুই পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে চলে যান।তুহিন মিশ্রা, স্মৃতি মান্ধানার ম্যানেজার
তুহিন মিশ্রা আরও জানান, শ্রীনিবাস মান্ধানাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা স্থগিত রাখবেন বলে ঠিক করেছেন স্মৃতি। বিয়ের নতুন দিন-তারিখ নির্ধারিত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।
দুদিন আগে ভারতের মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২২ গজের ভেতর হাঁটু গেড়ে স্মৃতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন পলাশ। সেই মুহূর্ত ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। জীবন যে কতটা অনিশ্চিত, তা আবারও প্রমাণিত হলো এ ঘটনার মধ্য দিয়ে।
সূত্র: এনডিটিভি