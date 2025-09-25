সম্পর্ক

এক ঘণ্টার প্রেমিক–প্রেমিকা—এই কনটেন্ট কারা বানালেন, কীভাবে ভাইরাল হলো

অনলাইন দুনিয়ায় ভাইরাল এক জেন-জি জুটি। ২২ বছর বয়সী থাই এই তরুণ–তরুণীর দেখা হয় অদ্ভুতভাবে। দুজনই কনটেন্ট ক্রিয়েটর। অনলাইনে টেক্সটিংয়ে ঠিক করেন, দুজন মিলে তাঁদের ভক্তদের জন্য একটা কনটেন্ট বানাবেন। কনটেন্টের বিষয় ‘এক ঘণ্টার প্রেমিক-প্রেমিকা’। তারপর তিন মাসের মধ্যে অনলাইন দুনিয়ায় পড়ে গেছে হইচই। প্রথম সারির তারকাদের মতোই ফ্যান–ফলোয়ার জুটিয়ে নিয়েছেন ব্যাংককভিত্তিক এই জুটি। কীভাবে কী হলো?ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

১ / ১৬
এই তরুণের নাম রুশলান মামলে, ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার এই সুদর্শন তরুণ পেশায় মডেল।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১৬
রুশলান মাত্র দুই বছরের মডেলিং ক্যারিয়ারে কাজ করেছেন লুই ভুঁইতো, ব্যালেন্সিয়াগা, ভারচাসের মতো নামকরা বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের সঙ্গে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১৬
অনলাইন দুনিয়ায়ও ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা কুড়িয়েছেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১৬
অন্যদিকে থাই তরুণী পুগুন উইসাতের অবস্থা ছিল ‘মন বসে না পড়ার টেবিলে’। ঠিক করেন, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হবেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১৬
পাঁচ ফুট উচ্চতার পুগুন মূলত ফ্যাশন ও বিউটি নিয়েই কাজ করেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

ভিন্ন ভিন্ন সাজপোশাকে তাসনিয়া ফারিণ, দেখুন ১০টি ছবি

৬ / ১৬
২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনলাইনে যোগাযোগ হয় এ দুই থাই তরুণ-তরুণীর। তাঁরা ঠিক করেন, ভক্তদের জন্য দুজন মিলে কনটেন্ট বানাবেন। আর সেই কনটেন্টের বিষয় ‘এক ঘণ্টার প্রেমিকা–প্রেমিকা’।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১৬
প্রথম দেখার দিন রুশলান অন ক্যামেরায় পুগুনকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তুমি কি এক ঘণ্টার জন্য আমার প্রেমিকা হবে?’ মূলত এখান থেকেই সবকিছুর শুরু।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১৬
তারপর আদর্শ প্রেমিক–প্রেমিকার মতো তাঁরা কফি ডেট করলেন, ঘুরলেন, রুশলান পুগুনকে ফুল কিনে উপহার দিলেন। পুগুনও রুশলানকে একটা নেকলেস কিনে দিলেন। এরপর রুশলান পুগুনকে একটা সারপ্রাইজ গিফট দিলেন। দুজনে মিলে গল্প করলেন। ছবি তুললেন। সুন্দরভাবে বিদায় নিলেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৬
এরপর বাসায় ফিরে দেখা গেল, দুজনেরই মনে প্রজাপতির ওড়াউড়ি! একে অন্যকে টেক্সট করতে শুরু করলেন। ফোনে কথা বললেন। ভিডিও কলে কথা বললেন। অফলাইন ডেট করলেন। এর মধ্যে তাঁদের ‘এক ঘণ্টার প্রেমিক–প্রেমিকা’ ভিডিও ভাইরাল। মাত্র তিন দিনে (দুজনের আইডি থেকে) ভিউ ছিল এক কোটির বেশি!
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৬
একদিকে সারা বিশ্বের মানুষ এই জুটিকে ভালোবাসতে শুরু করল, অন্যদিকে এ দুজনও তাঁদের প্রেম এগিয়ে নিলেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১১ / ১৬
এখন এই দুজন অনলাইনে আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকা বিষয়ে ছোট ছোট কনটেন্ট বানান। ভিউ হয় মিলিয়ন মিলিয়ন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

পূজার সাজে অভিনেত্রী মন্দিরা চক্রবর্তী, দেখুন ৮টি ছবি

১২ / ১৬
গত বছরের সেপ্টেম্বরেও এ দুজনের অনুসারী ছিল মাত্র কয়েক হাজার। ইতিমধ্যে ইনস্টাগ্রামে রুশলানের অনুসারী ছাড়িয়ে গেছে ২২ লাখ, আর পুগুনের ১৪ লাখ।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৩ / ১৬
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে রুশলান পুগুনকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেও সময় লাগেনি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৪ / ১৬
রুশলান সুদর্শন, থাইল্যান্ডের প্রথম সারির মডেল, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল। ‘ফ্যান্টাসি বয়ফ্রেন্ড’ বিষয়ে কনটেন্ট বানিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ‘গড়পড়তা কনটেন্ট ক্রিয়েটর’ পুগুনকে অনেকেই লেখেন, ‘তুমি সৌভাগ্যবান’।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৫ / ১৬
এর উত্তরে রুশলান লিখেছেন, ‘এই সম্পর্কে যদি কেউ একজন জিতে যায়, সেই ব্যক্তিটা আমি। পুগুন যদি আমাকে পেয়ে সৌভাগ্যবান হয়, আমি পুগুনকে পেয়ে আরও বেশি সৌভাগ্যবান। কেননা সুন্দর হৃদয়ের নারী সত্যিই বিরল। আর পুগুন আমার হৃদয়ের হারিয়ে যাওয়া সবচেয়ে সুন্দর টুকরা, যাকে খুঁজে পেয়ে আমি সম্পূর্ণ হয়েছি।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৬ / ১৬
অনলাইনের দুনিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তায় ভেসে যাচ্ছেন এই জুটি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

বৃষ্টিভেজা দিনে সাফা কবিরের ২৫টি ছবি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
সম্পর্ক থেকে আরও দেখুন