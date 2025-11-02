অনলাইনে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’ শেষ হচ্ছে আজ, ‘ঘুরে আসুন’ এখনই

অনলাইনে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’ শেষ হচ্ছে আজ, ‘ঘুরে আসুন’ এখনই
বিদেশে পড়তে যেতে আগ্রহী দেশের বহু শিক্ষার্থী। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই প্রথম আলো আয়োজন করেছিল ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’।
‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে...’ স্লোগানে গত ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় দুই দিনব্যাপী আয়োজন, যা ছিল দেশের শীর্ষ শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মুখর। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ, বৃত্তি, ভর্তিপ্রক্রিয়া, ভিসা, আবাসন ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা বিষয়ে সরাসরি পরামর্শ দেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই মেলা চলছে অনলাইনেও। ওয়েবসাইটে ১০ দিনব্যাপী আয়োজন শেষ হবে আজ রোববার। এই ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারলেই পেয়ে যাবেন অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজিটাল স্টল, যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল বুথে প্রবেশ করে তথ্য ও অফার গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছেন। এ ছাড়া অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগও রয়েছে।
বিশেষ প্যানেল ও সেশন
অফলাইন আয়োজনের প্রথম দিন শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় ‘এডুকেশন কনসালট্যান্সি উইথ গুগল বাই আলেফ’ বিষয়ে আলোচনা করেন আলেফের (পার্টনার ডিরেক্টর—গুগল) কর্মকর্তা আহসানুর রহমান। সন্ধ্যা ছয়টায় ‘স্টাডি অ্যাব্রোড’ শিরোনামে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন উচ্চশিক্ষাবিষয়ক পরামর্শকেরা। এতে মতামত দেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কুশাইরি বিন মোহাম্মদ রাজুদ্দিন, এডুকেশন অ্যাটের কান্ট্রি ম্যানেজার আশহাব শাফি, সেনজেন এডুকেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনিরুল হক এবং অপারেশন ম্যানেজার তাজিয়া তাজিন।
আয়োজনে ঘুরতে এসেছিলেন সদ্য স্নাতক শিউলি আক্তার। তিনি বলেন, ‘আমি ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে চাই। এখানে এক জায়গায় এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য খুবই সহায়ক। বিভিন্ন দেশের সুযোগ, স্কলারশিপ ও আবেদনপ্রক্রিয়া একসঙ্গে জানার সুযোগ পেয়েছি, এটা দারুণ অভিজ্ঞতা।’
কথা হয় অভিভাবক আজিজুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছি ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা জানতে। পরামর্শকদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। নতুন অনেক বিষয় জানতে পেরেছি। সন্তানের উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার গড়া নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। এখানে এসে খরচ, কাজের সুযোগ আর ভিসার নিয়ম ইত্যাদি জানতে পেরেছি, যা ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।’
দ্বিতীয় দিন, শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ‘স্টাডি ইন ইউকে, ইউরোপ অ্যান্ড মালয়েশিয়া’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। এতে অংশ নেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের প্রভোস্ট চ্যান জো জিম, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী নাজমুল হাসান, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশের মহাব্যবস্থাপক সাবিথ আহমেদ এবং ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টের ব্যবসা উন্নয়নবিষয়ক ব্যবস্থাপক আশিকুর চৌধুরী। আলোচকেরা ইউরোপ ও মালয়েশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা, কোর্স বাছাই, খরচ, আবাসন ও শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
প্যানেল আলোচনায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী আফজাল হাদী বলেন, ‘শিক্ষা পরামর্শকদের সঙ্গে কথা বলে ভর্তি, বৃত্তি, ভিসা ও আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পেয়েছি। অনলাইন তথ্যের চেয়ে সরাসরি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা অনেক বেশি কার্যকর। এ মেলায় অংশ নিয়ে আবেদপ্রক্রিয়া শুরু করার প্রস্তুতি আমার জন্য আরও সহজ হলো।’
মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশের সভাপতি ও প্রভোস্ট প্রফেসর হিউ গিল বলেন, ‘বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা মেধাবী ও পরিশ্রমী। সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে তারা বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবে। শিক্ষার্থীরা এখন অনেক সচেতন। তারা যদি লক্ষ্য স্থির রেখে এগোয়, তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য নিশ্চিত।’
শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায় ‘আইইএলটিএস অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রোড’ শীর্ষক একাডেমিক সেশনে আলোচনা করেন অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সঠিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনা থাকলে বিদেশে উচ্চশিক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ সহজেই পার হওয়া যায়। তবে এ জন্য একজন শিক্ষার্থীর দৃঢ় মানসিক শক্তি থাকা চাই।
ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’, পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এবং ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসি। মেলায় অংশ নেওয়া শিক্ষা পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো মেইসেস, সেনজেন এডুকেশন লিমিটেড, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড, টেন মিনিট স্কুল, বিডি এক্সপার্ট, ম্যাক্সিমাস, এনএইচপি, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ, ব্যাকবন লিমিটেড, কোয়েস্ট এডুকেয়ার, গ্লোবাল ভিশন, ফরেন স্টাডি সল্যুশন, এসটিএস গ্লোবাল এডুকেশন, এডভয়, হক কনসালট্যান্সি, এডু এইমার্স ও এডুএইড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস।
এইচএসসি থেকে শুরু করে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও এই ফেয়ারের মাধ্যমে কোর্স নির্বাচন, ভর্তিপ্রক্রিয়া, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও বৃত্তি-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার সুযোগ পেয়েছেন।