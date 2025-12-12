কেনাকাটা

যে ৩টি ব্র্যান্ড দিচ্ছে মূল্যছাড়ে পোশাক কেনাকাটার সুযোগ

জীবনযাপন ডেস্ক

টুয়েলভ ক্লথিং

টুয়েলভ ক্লথিং তাদের সব পণ্যে দিচ্ছে ফ্ল্যাট ৩০ শতাংশ ছাড়
ছবি: টুয়েলভ ক্লথিং

১৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টুয়েলভ ক্লথিং তাদের সব পণ্যে দিচ্ছে ফ্ল্যাট ৩০ শতাংশ ছাড়। আজ থেকে শুরু হবে এই ছাড়। এ ছাড়া ক্রেতারা ৫ হাজার টাকা বা তার বেশি কেনাকাটায় পাবেন ইনস্ট্যান্ট লয়্যালটি মেম্বারশিপ কার্ড, ১০ হাজার টাকার বেশি কেনাকাটায় টুয়েলভ ব্র্যান্ডেড জুট ব্যাগ এবং ২০ হাজার টাকার বেশি কেনাকাটায় পাচ্ছেন ১ হাজার টাকার টুয়েলভ গিফট ভাউচার। শুধু অফলাইনেই নয়, অনলাইন কেনাকাটাতেও এই সুবিধা মিলবে ক্রেতাদের।

ক্লাব হাউস

ক্লাব হাউসের শীতের পোশাক
ছবি: ক্লাব হাউস

নির্দিষ্ট পণ্যে ৫০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে ক্লাব হাউস। পরিবারের সব বয়সীদের জন্য পোশাক পাবেন এই ছাড়ে।

ব্লুচিজ

ব্লুচিজও দিচ্ছে মূল্যছাড়
ছবি: ব্লুচিজ

৬২৮টির মতো পণ্যে মূল্যছাড় দিচ্ছে ব্লুচিজ। পোশাক কেনাকাটায় ক্রেতারা পাবেন সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ছাড়।

আরও পড়ুন

গৃহকর্মী নিয়োগের আগে যে চেকলিস্ট অবশ্যই দেখে নেবেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
কেনাকাটা থেকে আরও পড়ুন