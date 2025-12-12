যে ৩টি ব্র্যান্ড দিচ্ছে মূল্যছাড়ে পোশাক কেনাকাটার সুযোগ

যে ৩টি ব্র্যান্ড দিচ্ছে মূল্যছাড়ে পোশাক কেনাকাটার সুযোগ
টুয়েলভ ক্লথিং
১৩তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টুয়েলভ ক্লথিং তাদের সব পণ্যে দিচ্ছে ফ্ল্যাট ৩০ শতাংশ ছাড়। আজ থেকে শুরু হবে এই ছাড়। এ ছাড়া ক্রেতারা ৫ হাজার টাকা বা তার বেশি কেনাকাটায় পাবেন ইনস্ট্যান্ট লয়্যালটি মেম্বারশিপ কার্ড, ১০ হাজার টাকার বেশি কেনাকাটায় টুয়েলভ ব্র্যান্ডেড জুট ব্যাগ এবং ২০ হাজার টাকার বেশি কেনাকাটায় পাচ্ছেন ১ হাজার টাকার টুয়েলভ গিফট ভাউচার। শুধু অফলাইনেই নয়, অনলাইন কেনাকাটাতেও এই সুবিধা মিলবে ক্রেতাদের।
ক্লাব হাউস
নির্দিষ্ট পণ্যে ৫০ শতাংশ ছাড় দিচ্ছে ক্লাব হাউস। পরিবারের সব বয়সীদের জন্য পোশাক পাবেন এই ছাড়ে।
ব্লুচিজ
৬২৮টির মতো পণ্যে মূল্যছাড় দিচ্ছে ব্লুচিজ। পোশাক কেনাকাটায় ক্রেতারা পাবেন সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ছাড়।