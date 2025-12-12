জেনে নিন কোথায় পাওয়া যাবে বিজয়ের স্মারক

জেনে নিন কোথায় পাওয়া যাবে বিজয়ের স্মারক
১৬ ডিসেম্বর আমাদের অনেকের সাজপোশাকেই ফুটে উঠবে বিজয়ের আবহ। মাথায় ব্যান্ডানা বেঁধে বন্ধুরা মিলে বিজয় উদ্যাপন করতে বেরিয়ে পড়বেন কেউ কেউ। কেউবা সকালের শীতে গায়ে জড়িয়ে নেবেন লাল-সবুজ চাদর। শাড়ি, গয়নাতেও দেখা যাবে বিজয়ের রং। এই দিনে একে অপরকে উপহার দিতে পারেন বিজয়ের স্মারক—পতাকা, পেইন্টিং, শোপিস কিংবা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই। কোথায় পাওয়া যাবে, খোঁজখবর করলেন ফারদীন-ই-হাসান
গয়না
বিজয় দিবসে অনেকেই লাল-সবুজ গয়না পরতে পছন্দ করেন। আজিজ সুপার মার্কেটের দোকানগুলোতে দেখা গেল তেমন কিছু গয়নার সংগ্রহ। লাল-সবুজ সুতায় তৈরি গয়নাগুলোয় ব্যবহার করা হয়েছে কাঠ, কড়ি ও পুঁতি। একসঙ্গে গলার মালা ও কানের দুলের দাম পড়বে ২৫০ থেকে ৮৮০ টাকা। এক জোড়া চুড়ি ৩৪০ টাকা। তবে প্রতিটি চুড়ি আলাদা করেও কেনা যাবে। ক্লে দিয়ে তৈরি কানের দুলও আছে। শাড়ি, কামিজ বা কুর্তার সঙ্গে এসব দুল পরা যাবে। প্রতি জোড়ার দাম পড়বে ১৫০ টাকা।
নোটবুক ও মগ
বিজয় দিবসে উপহারসামগ্রী হিসেবে দিতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নসংবলিত নোটবুক। আজিজ সুপার মার্কেটের খেরোখাতায় পাওয়া যাবে এমন নোটবুক। এসব নোটবুকের প্রচ্ছদে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কে তুলে ধরা বিভিন্ন পোস্টার। প্রতিটি নোটবুক ১২০ টাকা। এ ছাড়া কাঁটাবন এলাকার দোকানগুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রতীক মগে প্রিন্ট করিয়ে নিতে পারেন। প্রিন্ট খরচসহ মগ ৩০০ টাকা।
উত্তরীয়, চাদর ও ব্যান্ডানা
বিজয়ের দিন উত্তরীয়, চাদর বা ব্যান্ডানা পরে বেরোতে পারেন। উত্তরীয় পাঞ্জাবির সঙ্গে বেশি মানানসই। লাল-সবুজের পাশাপাশি রয়েছে মানচিত্রখচিত উত্তরীয়। দাম পড়বে ৩৫০ থেকে ৪৫০ টাকা। চাদরও ব্যবহার করতে পারেন। বিজয় দিবসকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন ধরনের চাদর এসেছে। চাদরে শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন লেখা, পতাকা ও মানচিত্র। আজিজ সুপার মার্কেটের নিত্য উপহারে পাওয়া যাবে পতাকা আকৃতির চাদর। দাম পড়বে ৬৫০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকা। এ ছাড়া রয়েছে ব্যান্ডানা। দাম ৫০ থেকে ১৫০ টাকা।
শোপিস
বিজয়ের স্মারক হিসেবে উপহার দিতে পারেন মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক শোপিস। বিভিন্ন ধরনের শোপিস আছে। রয়েছে কাঠে খোদাই করা মানচিত্র, পতাকা ও স্লোগান। দাম পড়বে ৩৫০ টাকা। এ ছাড়া রয়েছে পিতলের তৈরি স্মৃতিসৌধ ও শহীদ মিনার। ৭০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ টাকার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে। রাজধানীর চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটে পাওয়া যাবে এসব শোপিস। আড়ংয়ে এ ধরনের ধাতব ও পিতলের শোপিসগুলো পাওয়া যাবে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৯০০ টাকায়।
চিত্রকর্ম
দেয়াল সাজাতে কিংবা উপহার দিতে মুক্তিযুদ্ধের চিত্রকর্ম নিতে পারেন। রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় বেশ কিছু দোকান রয়েছে। সেখানে এই চিত্রকর্মগুলো বিক্রি হয়। বিভিন্ন আকৃতির চিত্রকর্মগুলো জলরং, অ্যাক্রিলিক ও তেলরঙে আঁকা। চিত্রকর্মগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও সংগ্রামের নানা দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। শিল্পীভেদে চিত্রকর্মগুলোর দাম ৩০০ থেকে ৬ হাজার টাকা।
আরও কিছু
ফ্রিজ ম্যাগনেটে তুলে ধরা হয়েছে পতাকা, স্মৃতিসৌধ, রিকশা, শহীদ মিনারের ছবি। দেশের বাইরে যাওয়ার সময় অনেকে তো পতাকা আঁকা টি-শার্টকেও স্মারক হিসেবে নিয়ে যান। বিজয়কে উদ্যাপন আর অনুভব করার জন্য মাসজুড়েই রাস্তায়, অলিতে–গলিতে দেখা যাবে পতাকা। বাইক বা গাড়ির চাবির রিংয়েও ঝুলতে পারে পতাকার ছবি। এ ছাড়া পিন দিয়ে পোশাকে আটকে নিতে পারেন কোটপিন, ব্যাজ। ব্রেসলেট, মাথার ক্যাপ, মানচিত্রের পেপারওয়েট—সবকিছুতেই থাকতে পারে বিজয়ের ছোঁয়া।
আর শুধু ডিসেম্বরেই–বা কেন, বছরজুড়েই সাজে, পোশাকে, অন্দরসাজে, ব্যবহার্য জিনিস কিংবা উপহারে উঠে আসুক মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ও প্রতীক।