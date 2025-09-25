কেনাকাটা

ছবিতে দেখুন পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারে দুর্গাপূজার কেনাকাটা

দুর্গাপূজার জন্য পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জমজমাট কেনাকাটার কেন্দ্র। এখানে শাঁখা, সিঁদুর, প্রতিমা সাজানোর সরঞ্জামসহ পূজার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ১০০ ধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রেতারা এখানে ভিড় করেন। উৎসবের আগে এই বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যস্ততা ও ভিড় দেখা যায়। সম্প্রতি শাঁখারীবাজার ঘুরে ছবি তুলেছেন সাবিনা ইয়াসমিন

১ / ১১
পূজার জন্য মালা কিনছেন ক্রেতা।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
২ / ১১
শাঁখারীবাজারের শাঁখা–পলা যায় সারা দেশে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৩ / ১১
দুর্গাপূজার জন্য রঙিন মালাসহ এখানে পাওয়া যায় বাহারি পণ্য।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৪ / ১১
ফুলের মালারও আছে নানা ধরন।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৫ / ১১
আছে কাঁসা–পিতলের বিভিন্ন জিনিস।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৬ / ১১
মালা কিনতে এসেছেন এক পূজারী।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৭ / ১১
শাঁখা কিনছেন ক্রেতারা।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৮ / ১১
লাল টিপেরও বড় সংগ্রহ আছে এখানে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৯ / ১১
প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
১০ / ১১
জপমালা আছে অনেক রকমের।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
১১ / ১১
পূজা মানেই রং, আর এই রংও পাওয়া যায় শাঁখারীবাজারে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
আরও পড়ুন

বৃষ্টিভেজা দিনে সাফা কবিরের ২৫টি ছবি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
কেনাকাটা থেকে আরও দেখুন