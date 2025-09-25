ছবিতে দেখুন পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারে দুর্গাপূজার কেনাকাটা
দুর্গাপূজার জন্য পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জমজমাট কেনাকাটার কেন্দ্র। এখানে শাঁখা, সিঁদুর, প্রতিমা সাজানোর সরঞ্জামসহ পূজার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় ১০০ ধরনের সামগ্রী পাওয়া যায়। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্রেতারা এখানে ভিড় করেন। উৎসবের আগে এই বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যস্ততা ও ভিড় দেখা যায়। সম্প্রতি শাঁখারীবাজার ঘুরে ছবি তুলেছেন সাবিনা ইয়াসমিন।
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১