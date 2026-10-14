স্মার্ট ইনহেলারে বাড়তি কী উপকার মেলে

স্মার্ট ইনহেলারে বাড়তি কী উপকার মেলে
ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত অনেকেই ইনহেলার ব্যবহার করেন। তবে সময়মতো ওষুধ গ্রহণ ও সঠিক পদ্ধতিতে ইনহেলার ব্যবহারের বিষয়টি অনেকের জন্য কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে প্রচলিত ইনহেলারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্মার্ট প্রযুক্তি, যা ওষুধ গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ করে নির্ধারিত সময়ে ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।
স্মার্ট ইনহেলার মূলত বিশেষ সেন্সরযুক্ত একটি যন্ত্র, যা ব্লুটুথের মাধ্যমে মুঠোফোনের নির্দিষ্ট অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে কখন ও কতবার ইনহেলার ব্যবহার করা হয়েছে, তা অ্যাপের মাধ্যমে দেখা যায়। কিছু স্মার্ট ইনহেলার ওষুধ গ্রহণের সময় মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কেও নির্দেশনা দিতে পারে।
নিয়মিত ওষুধ গ্রহণের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি স্মার্ট ইনহেলারে সংরক্ষিত তথ্য দেখে ওষুধ গ্রহণে অনিয়ম হচ্ছে কি না, সেটিও বোঝা যায়। আবার কিছু যন্ত্র ইনহেলার ব্যবহারের সময় ভুল হলে সেটা শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে।
কোন সময় বা পরিস্থিতিতে ইনহেলার বেশি ব্যবহার করতে হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করেও রোগী নিজের শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। আবার এসব তথ্য চিকিৎসকের সঙ্গে ভাগ করেও নেওয়া সম্ভব। এতে রোগীর ওষুধ গ্রহণের ধারাবাহিকতা ও উপসর্গের ধরন বুঝে চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।
সব স্মার্ট ইনহেলারে একই রকম সুবিধা থাকে না। যন্ত্রের ধরন ও রোগীর প্রয়োজনের ওপর এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। তবে স্মার্ট ইনহেলার চিকিৎসকের বিকল্প নয়। ওষুধের মাত্রা পরিবর্তন বা ব্যবহার বন্ধ করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
সূত্র: গুড আরএক্স