জীবনযাপন

যে নিয়ম ভাঙার কারণে প্রিন্সেস ডায়ানাকে মনে রেখেছে বিশ্ব

আচার-আচরণ, মানবতাবোধ আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রিন্সেস ডায়ানাকে মাথায় তুলে রেখেছিল পুরো বিশ্ব। ডায়ানার জীবন ছিল রাজপরিবারের অগণিত কঠোর নিয়ম আর অলিখিত রীতিনীতিতে বাঁধা। তবু সেই কাঠামোর ভেতর থেকেই বারবার বেছে নিয়েছেন নিজের পছন্দের পথ। খুব বড় কোনো ঘোষণার মাধ্যমে নয়; বরং ছোট ছোট সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন নিজের মতামত। কোথায় আবেগ লুকাবেন আর কোথায় প্রকাশ করবেন, সন্তানদের কীভাবে বড় করবেন, মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিশবেন—এসব ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নিজের অনুভূতি ও পরিস্থিতির বাস্তবতাকে। তখন হয়তো ঘটনাগুলো খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়নি। কিন্তু এখন বোঝা যায়, সেই ছোট ছোট সিদ্ধান্তই ধীরে ধীরে বদলে দিয়েছে রাজপরিবারের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রিন্সেস ডায়ানা ১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ফ্রান্সের প্যারিসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। জেনে নেওয়া যাক, কোন নিয়ম ভাঙার কারণে ডায়ানাকে মনে রেখেছে বিশ্ব।

১ / ৯
প্রিন্সেস ডায়ানা মানুষের সামনে কেঁদেছেন। সাধারণত রাজপরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রিত, সংযত আচরণ প্রত্যাশা করে সাধারণ মানুষ। রাজপরিবারের সদস্যরাও সাধারণত কারও সামনে একান্ত অনুভূতি বা দুর্বল মুহূর্ত প্রকাশ করেন না
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ৯
ছেলেদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর রাজপরিবারের প্রচলিত রীতি এড়িয়ে দুজনেরই জন্ম দিয়েছেন হাসপাতালে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ৯
ডায়ানা নিজে উইলিয়াম ও হ্যারিকে স্কুলে নিয়ে গেছেন, স্কুলের স্পোর্টস ডেতে অন্য মায়েদের সঙ্গে খালি পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ৯
এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্পর্শে রোগ ছড়ায়—এমন ধারণার সময়ে ডায়ানা কোনো গ্লাভস ছাড়াই তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

অভিনেত্রী বোন মহসিনার বিয়ের শাড়ির নকশায় সাফিয়া সাথী কোন গল্প বললেন

৫ / ৯
একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যখন ডায়ানাকে ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছেন, তিনি তাঁকে বাধা দেননি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ৯
যেদিন ডায়ানার দাম্পত্যের টানাপোড়েন সবার সামনে চলে এসেছিল, বেছে নেন খাটো কালো পোশাক, যা পরে পরিচিত হয় ‘রিভেঞ্জ ড্রেস’ নামে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

তাঁতের শাড়িতে সুনিধি নায়েক, দেখুন ৮টি ছবি

৭ / ৯
ছেলেদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও নিজের পছন্দকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর রাজপরিবারের প্রচলিত রীতি এড়িয়ে দুজনেরই জন্ম দিয়েছেন হাসপাতালে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবি
৮ / ৯
রাজপরিবারের নিয়ম অনুযায়ী, দাম্পত্য জীবনের কথা বাইরের কেউ জানবে না। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা তুলে ধরেন পৃথিবীর সামনে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ৯
ডায়ানার কাছে ফ্যাশন ছিল নিজের অনুভূতি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি উপায়। চার্লসের সঙ্গে বিবাহিত অবস্থায় পোশাক নিয়ে রাজপরিবারে অনেক কড়াকড়িই তাঁকে মেনে চলতে হয়েছে। কিন্তু বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর পোশাকের মধ্য দিয়ে নিজের মনের কথা বলতে শুরু করেন তিনি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সূত্র: হিস্ট্রি ইজ টাইমলেস

আরও পড়ুন

ফ্রিদা কেন এখনও ফ্যাশন আইকন হিসেবে জীবন্ত

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জীবনযাপন থেকে আরও দেখুন