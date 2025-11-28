মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর মুকুট উঠল কলম্বিয়ার কাতালিনার মাথায়

বিশেষ করে মিস জিম্বাবুয়ে এ বছর ছিলেন ফেবারিট। বিজয়ী মিস কলম্বিয়ার সঙ্গে খুব অল্প নম্বরের ব্যবধানে তিনি হয়েছেন প্রথম রানার আপ। দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন মিস বলিভিয়া। তৃতীয় রানার আপ মিস ইন্দোনেশিয়া। আর চতুর্থ রানার আপ হয়েছেন মিস ফিলিপাইন।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১৩
মিস ইন্টারন্যাশনালের বিজয়ী কাতালিনা দুকেহর জন্ম ১৯৯৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৩
কাতালিনার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হলেও বেড়ে উঠেছেন কলম্বিয়ার মেদেজিন ও এনভিগাদোয়।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৩
২৬ বছর বয়সী ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার এই সুন্দরী পড়াশোনা করেছেন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১১ / ১৩
কাতালিনা একাধারে স্প্যানিশ, ইংরেজি ও পর্তুগীজ ভাষায় দক্ষ।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১৩
এক দশক ধরে কাতালিনা নানান ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৩ / ১৩
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ, সাক্ষরতা, ক্যানসার সচেতনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করেছেন কাতালিনা।ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে