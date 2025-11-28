স্টাইল

মিস ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫-এর মুকুট উঠল কলম্বিয়ার কাতালিনার মাথায়

১ / ১৩
জাপানের টোকিওতে ইয়োগি ন্যাশনাল জিমনেশিয়ামে ২৭ নভেম্বর সন্ধ‍্যাটা ছিল বিশেষ, তারা ঝলমলে। সেখানে উদযাপিত হলো ৬৩তম মিস ইন্টারন্যাশনালের চূড়ান্ত পর্ব।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১৩
এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন মডেল জেসিয়া ইসলাম।
ছবি: ফেসবুক থেকে
৩ / ১৩
৭০টি দেশের প্রতিযোগিদের মধ‍্যে সেরা ২০-এ আসেন দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, মিয়ানমার, পেরু, মেক্সিকো, কানাডা, থাইল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ভারত, অ্যাঙ্গোলা, জিম্বাবুয়ে, জ্যামাইকা, ডমিনিকান রিপাবলিক, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ফিলিপাইন, নিকারাগুয়া, শ্রীলঙ্কা ও জাপানের প্রতিযোগী।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১৩
সেরা ১০-এ ছিলেন মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, কানাডা, ডমিনিকান রিপাবলিক, বলিভিয়া, কলম্বিয়া, জিম্বাবুয়ে, নিকারাগুয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের প্রতিযোগীরা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১৩
সেরার মুকুট জিতে নিয়েছেন মিস কলম্বিয়া কাতালিনা দুকেহ।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১৩
এই প্রতিযোগিতা থেকে বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছেন মিস মিয়ানমার, মিস শ্রীলঙ্কা ও মিস জিম্বাবুয়ে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

টোকিওতে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জেসিয়া, দেখুন ১২টি ছবি

৭ / ১৩
বিশেষ করে মিস জিম্বাবুয়ে এ বছর ছিলেন ফেবারিট। বিজয়ী মিস কলম্বিয়ার সঙ্গে খুব অল্প নম্বরের ব্যবধানে তিনি হয়েছেন প্রথম রানার আপ। দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন মিস বলিভিয়া। তৃতীয় রানার আপ মিস ইন্দোনেশিয়া। আর চতুর্থ রানার আপ হয়েছেন মিস ফিলিপাইন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১৩
মিস ইন্টারন্যাশনালের বিজয়ী কাতালিনা দুকেহর জন্ম ১৯৯৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১৩
কাতালিনার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হলেও বেড়ে উঠেছেন কলম্বিয়ার মেদেজিন ও এনভিগাদোয়।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১৩
২৬ বছর বয়সী ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উচ্চতার এই সুন্দরী পড়াশোনা করেছেন ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১১ / ১৩
কাতালিনা একাধারে স্প্যানিশ, ইংরেজি ও পর্তুগীজ ভাষায় দক্ষ।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১২ / ১৩
এক দশক ধরে কাতালিনা নানান ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১৩ / ১৩
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ, সাক্ষরতা, ক্যানসার সচেতনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করেছেন কাতালিনা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

লেখা: জিনাত শারমিন

সূত্র: পিপল

আরও পড়ুন

মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় জেসিয়া তাঁর পোশাকে লিখলেন ‘মাছে ভাতে বাঙালি’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
স্টাইল থেকে আরও দেখুন