ভারতীয় ডিজাইনারের লাল আনারকলিতে নজর কাড়লেন ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন
তিন দিনের ভারতীয় সফর শেষ করে ফিরে গেলেন প্রিন্স ইউলিয়াম ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস কেট মিডলটন। ২০২২ সালের পর (কেটের ক্যানসারের চিকিৎসা শেষে) এই প্রথম দুজন একসঙ্গে বিদেশ সফর করলেন। মূলত প্রিন্স উইলিয়াম প্রতিষ্ঠিত পরিবেশবিষয়ক উদ্যোগ আর্থশট প্রাইজের ষষ্ঠ আয়োজন উপলক্ষে এই সফরে এসেছিলেন তাঁরা। আর ভারতে এসেই প্রতিবেলা সংবাদমাধ্যমের নজরে ছিলেন তাঁরা। সফরে কেট মিডলটন পরেছেন আলেকজান্ডার ম্যাককুইন, রোকসান্ডা ও ভেরোনিকা বিয়ার্ডের মতো ব্রান্ডের পোশাক। তবে বাজিমাত করেছেন ভারতীয় ডিজাইনার মহিমা মহাজনের লাল অনারকলিতে
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সূত্র: পিপল, বিবিসি ও এনডিটিভি