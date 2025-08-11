স্টাইল

ছবিতে ছবিতে জেনে নিন ‘সাইয়ারা’র নায়িকা অনীত পাড্ডাকে

মোহিত সুরির সিনেমা ‘সাইয়ারা’ মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। ইতিমধ্যে ২০২৫ সালে হিট সিনেমার তালিকায় উঠে গেছে এর নাম, ঘরে তুলেছে ৫০০ কোটি রুপির বেশি। ফলে পাদপ্রদীপের সব আলো এখন সিনেমার দুই নতুন মুখ—আহান পান্ডে ও অনীত পাড্ডার ওপর। চাঙ্কি পান্ডের ভাইপো ও অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের ভাই বলে আহান আগে থেকেই পরিচিত। অন্যদিকে অনীত পাড্ডা ছিলেন অনেকটাই অচেনা। তবে এক মাসের মধ্যেই তরুণদের জনপ্রিয় তারকার তালিকায় ঠিকই নাম লিখিয়েছেন অনীত। ছবিতে ছবিতে জেনে নিন তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য।

১ / ১০
২০০২ সালের ১৪ অক্টোবর ভারতের পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনীত পাড্ডার।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২ / ১০
অনীতের শৈশব–কৈশোর আহান পান্ডের একেবারে বিপরীত—বলিউডের রঙিন জগৎ থেকে ছিলেন অনেক দূরে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ / ১০
অমৃতসরের স্প্রিং ডেল সিনিয়র স্কুল শেষ করে অনীত চলে যান দিল্লির জেসাস অ্যান্ড মেরি কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৪ / ১০
পড়াশোনা চালিয়ে যেতে যেতে আগ্রহী হন মডেলিংয়ে। বিজ্ঞাপনে কাজ করার আশায় অংশ নেন বিভিন্ন অডিশনে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৫ / ১০
বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে কাজ করে প্রশংসাও কুড়ান।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৬ / ১০
বড় পর্দায় অনীতের অভিষেক ২০২২ সালে ‘সালাম ভেঙ্কি’ সিনেমায় ছোট একটা চরিত্র দিয়ে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৭ / ১০
২০২৩ সালে তাঁকে ‘রুহি আহুজা’ চরিত্রে দেখা যায় অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জনপ্রিয় সিরিজ ‘বিগ গার্লস ডোন্ট ক্রাই’–এ।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৮ / ১০
সংগীতেও আগ্রহ আছে অনীতের। ‘বিগ গার্লস ডোন্ট ক্রাই’ ধারাবাহিকের জন্য ‘মাসুম’ নামের একটি গান লিখে, সুর করে গেয়েছেনও।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৯ / ১০
‘সাইয়ারা’র জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলেন নির্মাতা মোহিত সুরি। অডিশনে আসা অনেকের ভিড়ে অনীতকেই তাঁর মনে ধরে ‘ন্যাচারাল বিউটি’ হিসেবে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
১০ / ১০
‘এক্সট্রা’ চরিত্র দিয়ে বলিউডে অভিষেক হলেও অনীত এখন ব্লকবাস্টার সিনেমার নায়িকা। একেই বলে দীর্ঘলম্ফ!
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
