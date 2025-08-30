স্টাইল

বয়স ৪৫ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্যে উজ্জ্বল কারিনা কাপুর খান, দেখুন নতুন ১১টি সেলফি

গতকাল ২৯ আগস্ট দুপুরে ইনস্টাগ্রামে ১১টি সেলফি পোস্ট করেছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। তাঁর সেলফিগুলো এ বছর গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন সময় তোলা। সেলফিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্তরা। এক দিনেই কারিনার পোস্টে রিঅ্যাকশন চার লাখের বেশি। বয়স ৪৫ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্যে উজ্জ্বল ‘বেবো’ কারিনা। ছবিগুলো পোস্ট করে লিখেছেন, ‘সেলফি ডাম্প ১’। শিরোনাম দেখে মনে হচ্ছে আরও সেলফি পোস্ট করতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। দেখে নিন তাঁর সেসবই।

১ / ১১
হালকা ঘিয়ে রঙের সোয়েটারে কারিনা। চুল পনিটেইল করে বাঁধা। চোখ ঢেকেছেন লেপার্ড প্রিন্টের রোদচশমায়, কানে সোনালি রঙের হুপস আর নখে বেবি পিংক নেইলপলিশ
২ / ১১
গাঢ় কাজল কারিনার বেশ পছন্দ। সম্ভবত কোনো রেস্তোরাঁয় তুলেছেন এই সেলফি
৩ / ১১
শুভ্র টপে কারিনা। দেখে মনে হচ্ছে, সেলফিটি তুলেছেন সাঁতার কাটার পর
৪ / ১১
জিনসের ওপর ফুলহাতা কালো গেঞ্জি ও গাঢ় জলপাই রঙের স্লিভলেস বোম্বার জ্যাকেটে।
৫ / ১১
মেকআপ ছাড়াই বেবো
৬ / ১১
চুল টেনে খোপা করেছেন কারিনা। কবজিতে ছয়টি ব্রেসলেট ও ঘড়ি
৭ / ১১
লিফটের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি। ওয়াশড জিনসের ওপর পরেছেন লাল-সাদা স্ট্রাইপড গেঞ্জি
৮ / ১১
সাদা টপের ওপর কারিনা কাপুর খান গলায় পেঁচিয়েছেন প্রিন্টেড স্কার্ফ
৯ / ১১
বেড়াতে গিয়ে তুলেছেন এই সেলফি। শার্টের প্রিন্টে বিভিন্ন রং
১০ / ১১
কালো ক্যাপ, হালকা জলপাই টি-শার্ট আর কানে পছন্দের হুপস
১১ / ১১
জ্যাকেট ও রঙিন স্ট্রাইপড মাফলারে কারিনা
