বয়স ৪৫ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্যে উজ্জ্বল কারিনা কাপুর খান, দেখুন নতুন ১১টি সেলফি

বয়স ৪৫ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্যে উজ্জ্বল কারিনা কাপুর খান, দেখুন নতুন ১১টি সেলফি
গতকাল ২৯ আগস্ট দুপুরে ইনস্টাগ্রামে ১১টি সেলফি পোস্ট করেছেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। তাঁর সেলফিগুলো এ বছর গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন সময় তোলা। সেলফিগুলো বেশ পছন্দ করেছেন তাঁর ভক্তরা। এক দিনেই কারিনার পোস্টে রিঅ্যাকশন চার লাখের বেশি। বয়স ৪৫ ছুঁই ছুঁই হলেও তারুণ্যে উজ্জ্বল ‘বেবো’ কারিনা। ছবিগুলো পোস্ট করে লিখেছেন, ‘সেলফি ডাম্প ১’। শিরোনাম দেখে মনে হচ্ছে আরও সেলফি পোস্ট করতে যাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। দেখে নিন তাঁর সেসবই।
১ / ১১
২ / ১১
৩ / ১১
৪ / ১১
৫ / ১১
৬ / ১১
৭ / ১১
৮ / ১১
৯ / ১১
১০ / ১১
১১ / ১১