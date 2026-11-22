‘কাভি খুশি কাভি গাম’ সিনেমার সেই বিখ্যাত ‘রায়চাঁদ হাউস’ ঘুরে দেখার সুযোগ, লাগবে না কোনো টাকা
মনে আছে ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ সিনেমার সেই বিশাল রাজকীয় বাড়ির কথা? চোখধাঁধানো সিঁড়ি, সাজানো ড্রয়িংরুম, বিলাসবহুল অন্দরসজ্জা আর রায়চাঁদ পরিবারের নানা আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী সেই বাড়ি। ২০০১ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির বয়স ২৫ বছর হতে চলল। অথচ এখনো দর্শকের মনে এর আবেদন এতটুকু কমেনি। এবার সেই বিখ্যাত ‘রায়চাঁদ হাউস’ ঘুরে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকেরা। তা-ও একেবারে বিনা মূল্যে!
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সূত্র: এয়ারবিএনবির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট