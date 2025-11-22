ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের দৃষ্টিতে ২০২৬ সালে বেড়াতে যাওয়ার সেরা ২৫টি স্থান

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের দৃষ্টিতে ২০২৬ সালে বেড়াতে যাওয়ার সেরা ২৫টি স্থান
২০২৬ সালে বেড়াতে যাওয়ার জন্য বিশ্বের সেরা ২৫টি স্থানের নাম প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। চলুন, জেনে নিই বিশ্বসেরা স্থানগুলো সম্পর্কে।
জীবনযাপন ডেস্ক
ডলোমিতি, মিলান, ইতালি
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ইতালির মিলান ও কর্টিনা ডি’আম্পেজো শহরে বসবে শীতকালীন অলিম্পিক প্যারালিম্পিকের আসর। বছরের শুরু থেকেই ইতালিতে পাড়ি জমাবেন দর্শনার্থীরাছবি: রয়টার্স
কুইবেক, কানাডা
কানাডার কুইবেকে গড়ে উঠেছে বন্য প্রাণীদের জন্য নিবিশচি ন্যাশনাল পার্ক নামের একটি বিশেষ পার্ক। আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত এই পার্কে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন মুগ্ধ করবে পর্যটকদেরছবি: নিবিশচি ন্যাশনাল পার্ক
বেইজিং, চীন
২০২৬ সালে ইউনেসকো তালিকাভুক্ত বেইজিং সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসসহ প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্য ঘুরে দেখার নতুন সুযোগ মিলবে পর্যটকদেরছবি: উইকিপিডিয়া
ডোমিনিকা
ক্যারিবীয় দেশ ডোমিনিকায় বিশ্বের প্রথম স্পার্ম তিমি সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে। পাশাপাশি রেইনফরেস্ট আর ঝরনা মুগ্ধ করবে ভ্রনণপিপাসুদেরছবি: স্পার্ম হোয়েল সুইমস ডটকম
রাবাত, মরক্কো
২০২৬ সালের জন্য মরক্কোর রাজধানী রাবাতকে বিশ্ব বইয়ের রাজধানী ঘোষণা করেছে ইউনেসকো। প্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এই শহরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়াওছবি: উইকিপিডিয়া
হাল, ইয়র্কশায়ার, ইংল্যান্ড
হালের আছে ৮০০ বছরের সামুদ্রিক ঐতিহ্য। এই ইতিহাস ঘিরেই নতুন রূপে সাজছে এই বন্দরনগরীছবি: উইকিপিডিয়া
নর্থ ডাকোটা ব্যাডল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র
২০২৬ সালের জুলাইয়ে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে থিওডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরিছবি: উইকিপিডিয়া
ম্যানিলা, ফিলিপাইন
২০২৬ সালে বৈচিত্র্যময় খাবারের এক মনোমুগ্ধকর ভ্রমণস্থান হতে পারে ম্যানিলাছবি: মাইগ্রেশনোলজি
কৃষ্ণসাগর উপকূল, তুরস্ক
জনাকীর্ণ এজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের একটি মনোরম এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বিকল্প তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূলছবি: তুর্কি ট্রাভেল প্ল্যানার
খিভা, উজবেকিস্তান
আগামী শরতে চালু হতে যাওয়া হাই-স্পিড ট্রেন তাসখন্দ থেকে খিভা যাত্রার সময়কে প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনবে। অনেক পর্যটকের সমাগম হবে উজবেকিস্তানের এই শহরেছবি: উইকিপিডিয়া