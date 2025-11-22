ভ্রমণ

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের দৃষ্টিতে ২০২৬ সালে বেড়াতে যাওয়ার সেরা ২৫টি স্থান

২০২৬ সালে বেড়াতে যাওয়ার জন্য বিশ্বের সেরা ২৫টি স্থানের নাম প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। চলুন, জেনে নিই বিশ্বসেরা স্থানগুলো সম্পর্কে।

জীবনযাপন ডেস্ক

ডলোমিতি, মিলান, ইতালি

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ইতালির মিলান ও কর্টিনা ডি’আম্পেজো শহরে বসবে শীতকালীন অলিম্পিক প্যারালিম্পিকের আসর। বছরের শুরু থেকেই ইতালিতে পাড়ি জমাবেন দর্শনার্থীরা
ছবি: রয়টার্স

কুইবেক, কানাডা

কানাডার কুইবেকে গড়ে উঠেছে বন্য প্রাণীদের জন্য নিবিশচি ন্যাশনাল পার্ক নামের একটি বিশেষ পার্ক। আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত এই পার্কে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন মুগ্ধ করবে পর্যটকদের
ছবি: নিবিশচি ন্যাশনাল পার্ক

বেইজিং, চীন

২০২৬ সালে ইউনেসকো তালিকাভুক্ত বেইজিং সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসসহ প্রাচীন নগরীর ঐতিহ্য ঘুরে দেখার নতুন সুযোগ মিলবে পর্যটকদের
ছবি: উইকিপিডিয়া

ডোমিনিকা

ক্যারিবীয় দেশ ডোমিনিকায় বিশ্বের প্রথম স্পার্ম তিমি সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে। পাশাপাশি রেইনফরেস্ট আর ঝরনা মুগ্ধ করবে ভ্রনণপিপাসুদের
ছবি: স্পার্ম হোয়েল সুইমস ডটকম

রাবাত, মরক্কো

২০২৬ সালের জন্য মরক্কোর রাজধানী রাবাতকে বিশ্ব বইয়ের রাজধানী ঘোষণা করেছে ইউনেসকো। প্রাচীন ঐতিহ্যের পাশাপাশি এই শহরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়াও
ছবি: উইকিপিডিয়া

হাল, ইয়র্কশায়ার, ইংল্যান্ড

হালের আছে ৮০০ বছরের সামুদ্রিক ঐতিহ্য। এই ইতিহাস ঘিরেই নতুন রূপে সাজছে এই বন্দরনগরী
ছবি: উইকিপিডিয়া

নর্থ ডাকোটা ব্যাডল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র

২০২৬ সালের জুলাইয়ে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে থিওডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেনশিয়াল লাইব্রেরি
ছবি: উইকিপিডিয়া

ম্যানিলা, ফিলিপাইন

২০২৬ সালে বৈচিত্র্যময় খাবারের এক মনোমুগ্ধকর ভ্রমণস্থান হতে পারে ম্যানিলা
ছবি: মাইগ্রেশনোলজি

কৃষ্ণসাগর উপকূল, তুরস্ক

জনাকীর্ণ এজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের একটি মনোরম এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বিকল্প তুরস্কের কৃষ্ণসাগর উপকূল
ছবি: তুর্কি ট্রাভেল প্ল্যানার
১০

খিভা, উজবেকিস্তান

আগামী শরতে চালু হতে যাওয়া হাই-স্পিড ট্রেন তাসখন্দ থেকে খিভা যাত্রার সময়কে প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে আনবে। অনেক পর্যটকের সমাগম হবে উজবেকিস্তানের এই শহরে
ছবি: উইকিপিডিয়া
১১

আকাগেরা জাতীয় উদ্যান, রুয়ান্ডা

রুয়ান্ডার পূর্ব সীমান্তে বিস্তৃত আকাগেরা জাতীয় উদ্যানে সাফারির অভিজ্ঞতা পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে
ছবি: আফ্রিকান পার্কস
১২

ভ্যাঙ্কুভার, কানাডা

২০২৬ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের কয়েকটি ম্যাচ হবে ভ্যাঙ্কুভারে। ফলে ফুটবলপ্রেমীরা জড়ো হবেন এই শহরে
ছবি: সিবিসি
১৩

ইয়ামাগাতা, জাপান

জাপানের টোকিও থেকে প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইয়ামাগাতা প্রিফেকচার বা প্রশাসনিক এলাকা। এ বছর সেখানে অনেক ভ্রমণপিপাসু অপরূপ পাহাড় ও গ্রাম দেখতে যেতে পারেন
ছবি: নিপ্পন
১৪

রুট ৬৬: ওকলাহোমা, যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের ‘রুট ৬৬’ নামের ৩ হাজার ৯৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের শতবর্ষ উদ্যাপন হচ্ছে ২০২৬ সালে
ছবি: উইকিপিডিয়া
১৫

উলুরু-কাতা জুতা জাতীয় উদ্যান, অস্ট্রেলিয়া

২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে ভ্রমণকারীরা এই জাতীয় উদ্যানে রাতযাপন ও গাইডেড ট্রেকে অংশ নিতে পারবেন
ছবি: উইকিপিডিয়া
১৬

রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল

পুড়ে যাওয়া ব্রাজিলের জাতীয় জাদুঘর আংশিকভাবে আবার খুলে দেওয়া হচ্ছে ২০২৬ সালে
ছবি: উইকিপিডিয়া
১৭

ওলু, ফিনল্যান্ড

আদিবাসী সামি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, শিল্প উৎসব, নর্দান লাইটস বা মেরুজ্যোতি এবং আর্কটিক খাবারের জন্য ফিনল্যান্ডের ওলু শহর অনন্য
ছবি: উইকিপিডিয়া
১৮

দক্ষিণ কোরিয়া

স্পেনের কামিনো দে সান্তিয়াগোর আদলে তৈরি ৫২৭ মাইল দীর্ঘ দংসিও ট্রেইলের একটি অংশ ২০২৬ সালে খুলে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে
ছবি: কোরিয়া টাইমস
১৯

গিমারেস, পর্তুগাল

২০২৬ সালে ইউরোপের সবুজ রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পাবে পর্তুগালের গিমারেস। এখানে রয়েছে মধ্যযুগীয় দুর্গ, প্রাচীন প্রাসাদ প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন
ছবি: উইকিপিডিয়া
২০

বাস্ক কান্ট্রি, স্পেন

২০২৬ সালের ১২ আগস্ট পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। এই দৃশ্য দেখার জন্য স্পেনে যাবেন অনেক পর্যটক
ছবি: উইকিপিডিয়া
আরও পড়ুন

সাফা কবির ভিন্ন ভিন্ন সাজে, দেখুন ১২টি ছবি

২১

মাউই, হাওয়াই, যুক্তরাষ্ট্র

২০২৩ সালে দাবানলের পোড়া দ্বীপটি এখন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। অনেকেই যাবেন এই সৌন্দর্য দেখতে
ছবি: উইকিপিডিয়া
২২

পিটসবার্গ, পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

কার্নেগি মিউজিয়াম, অ্যান্ডি ওয়ারহল মিউজিয়াম এবং আর্স ল্যান্ডিং পার্কের মতো জায়গাগুলো পর্যটকদের পিটসবার্গ শহরে যেতে আগ্রহী করে তুলবে
ছবি: উইকিপিডিয়া
আরও পড়ুন

কটাক্ষের শিকার মেক্সিকোর সেই ফাতিমা বশ জিতলেন মিস ইউনিভার্স ২০২৫–এর মুকুট

২৩

কোস্টা চিকা, মেক্সিকো

২০২৬ সালে কোস্টা চিকার শান্ত সৈকতে সার্ফিয়ের অভিজ্ঞতা পর্যটকদের জন্য নতুন রোমাঞ্চ নিয়ে আসবে
ছবি: উইকিপিডিয়া
২৪

ফিজি

টেকসই পর্যটনের দিকে এগোচ্ছে শত শত প্রবালদ্বীপের দেশ ফিজি। যা হতে যাচ্ছে পর্যটকদের নতুন পছন্দের গন্তব্য
ছবি: উইকিপিডিয়া
২৫

মেডেলিন, কলম্বিয়া

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলম্বিয়ার এই শহর হতে যাচ্ছে মেডেলিন স্ট্রিট আর্ট ফেস্টিভ্যাল
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন

৪৯তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন মিতা, এ পর্যন্ত আসতে কত কাঠখড়ই না পোড়াতে হয়েছে তাঁকে

ভ্রমণ থেকে আরও পড়ুন