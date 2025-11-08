নীলফামারীর ডোমার থেকে কায়াক চালিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে যাচ্ছি

নীলফামারীর ডোমার থেকে কায়াক চালিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে যাচ্ছি
কারও কৈশোরে, কারও বা তারুণ্যের শুরুতে প্রথম আলোর সঙ্গে পরিচয়। এই পত্রিকার পাতায় রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষের গল্প পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, দেখেছেন তাঁদের মতো হওয়ার স্বপ্ন। এখন তাঁরাই আবার পত্রিকায় পাতায় অন্যদের স্বপ্ন দেখান। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে এমন চার রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষের গল্প প্রকাশ করেছে শনিবারের ক্রোড়পত্র ‘ছুটির দিনে’। এখানে পড়ুন পর্বতারোহী ও কায়াকার ইনতিয়াজ মাহমুদের অভিজ্ঞতা।
ঘোরাঘুরি-ছোটাছুটি আমার এক গভীর ভালো লাগার জায়গা। পড়াশোনা গোল্লায় গেল কি শিকেয় উঠল, না ভেবেই ছোটবেলা থেকে এসবে আমার টান। আর এই ভালোবাসার পালে হাওয়া লাগাত প্রিয় কিছু পত্রিকা-ম্যাগাজিন, তারই একটি প্রথম আলো।
প্রতি সপ্তাহের শনিবার ‘ছুটির দিনে’র পাতায় নানা কিসিমের মানুষের গল্প আর অচেনা গন্তব্য যেন আমাকে নতুন এক জগতে নিয়ে যেত। মনে হতো, আমি যেন সেই লেখকের সঙ্গেই ঘুরে আসছি পাহাড়, সমুদ্র কিংবা কোনো ঐতিহাসিক প্রান্ত। এই ক্রোড়পত্রটির বিভিন্ন সংখ্যার সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি।
কৈশোরের সেই প্রিয় ক্রোড়পত্র এখন আমারই অভিযানের সহযোগী! আমার এবারের অভিযানের নাম ‘তিস্তা থেকে টেকনাফ’। নীলফামারীর ডোমার উপজেলা থেকে কায়াক চালিয়ে যমুনা, পদ্মা, মেঘনা ও বঙ্গোপসাগর হয়ে কক্সবাজারের টেকনাফে যাব। গত ১৮ অক্টোবর তিস্তায় কায়াকিং শুরু করে আজ ২০তম দিনে আছি পদ্মা নদীতে, ঢাকার দোহারের মৈনটঘাট এলাকায়। এভাবেই এগোতে থাকব।
পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হলেও জীবনের বড় একটা সময় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে কাটিয়েছি। ২০২৩ সালে কায়াকের পোকা মাথায় ঢোকে। অল্প অল্প করে কায়াকের কেরামতি রপ্ত করি। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোয় ছোট ছোট কয়েকটা ট্রিপ, কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে অষ্টগ্রাম, কর্ণফুলী বেয়ে কাপ্তাই থেকে চট্টগ্রাম, বুড়িগঙ্গায় সদরঘাট থেকে চাঁদপুর। আর গত জুনে পদ্মা নদীতে কায়াক চালিয়ে পৌঁছাই রাজশাহী থেকে চাঁদপুর। সেই অভিযানের গল্প প্রকাশ করে ‘ছুটির দিনে’ যেন আমার পাগলামোর পালে হাওয়া জোগাল। আর এবারের অভিযানে তো সঙ্গীই হয়ে গেল।
পত্রিকার পাতায় কতজনের গল্প পড়ে কল্পনায় ভেসেছি, আজ হয়তো অনেকের কল্পনার জগতে আমিও একটা চরিত্র। হয়তো প্রিয় ‘ছুটির দিনে’র হাত ধরে বছর কয়েক আগের ছোট্ট আমারই মতো মফস্সলের কোনো কিশোরের মনের ক্যানভাসে আজ আমিও রং ছড়াব। এ এক অন্য রকম ভালো লাগা।