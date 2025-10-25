বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারীদেরও ভিসা নিয়ে যেসব দেশে যেতে হয়

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারীদেরও ভিসা নিয়ে যেসব দেশে যেতে হয়
কিছু দেশের পাসপোর্ট এতই শক্তিশালী যে আগাম ভিসা ছাড়াই সেসব দেশের নাগরিকেরা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ও অঞ্চলে যেতে পারেন। বর্তমানে এ তালিকায় শীর্ষে আছে সিঙ্গাপুরের পাসপোর্ট। এই দেশের নাগরিকেরা বিশ্বের ১৯৩ গন্তব্যে ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার পান। তবে কিছু কিছু গন্তব্যে সিঙ্গাপুরের পাসপোর্টধারীদের আগে থেকে ভিসা করতে হয়।
শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক তৈরিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স। অভিবাসন বিনিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি গত ২০ বছর নিয়মিত এই কাজ করে আসছে। সূচক প্রস্তুত পদ্ধতি নিয়ে তাদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার (আইএটিএ) তথ্যের ভিত্তিতে কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত–সুবিধা নিয়ে কয়টি দেশে যাওয়া যায়, এর ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পাসপোর্টের এ সূচক তৈরি করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বের ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য বিবেচনায় নিয়ে ১৯৯টি দেশের পাসপোর্টের সূচক তৈরি করা হয়। অর্থাৎ এই ২২৭টি গন্তব্যের মধ্যে কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কয়টি দেশে যাওয়া যায়, তার হিসাব ধরেই সূচক তৈরি হয়।
হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স প্রকাশিত ২০২৫ সালের শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে প্রথমে আছে সিঙ্গাপুর। দেশটির নাগরিকেরা আগাম ভিসা ছাড়াই ২২৭টির মধ্যে ১৯৩টি গন্তব্যে যেতে পারেন। অন্য গন্তব্যগুলোর মধ্যে কিছু কিছু দেশ বিশ্বের সব দেশের নাগরিকের জন্যই আগাম ভিসা বাধ্যতামূলক করেছে। আবার কিছু দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপোড়েন, সংশ্লিষ্ট দেশের ভিসানীতিও প্রভাব ফেলে। আর যুদ্ধবিগ্রহসহ অস্থিতিশীলতার জন্য নিজের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিবেচনা করে কোনো কোনো গন্তব্যে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশ।
যেসব গন্তব্যে সিঙ্গাপুরের পাসপোর্টধারীদের আগাম ভিসা নিতে হয়
১. আফগানিস্তান
২. আলজেরিয়া
৩. ভুটান
৪. ক্যামেরুন
৫. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
৬. চাদ
৭. কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
৮. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
৯. গিনি বিসাউ
১০. ইরিত্রিয়া
১১. ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ
১২. ভারত
১৩. ইরাক
১৪. লাইবেরিয়া
১৫. লিবিয়া
১৬. মালি
১৭. মৌরিতানিয়া
১৮. নাউরু
১৯. নাইজার
২০. নাইজেরিয়া
২১. উত্তর কোরিয়া
২২. পাকিস্তান
২৩. রাশিয়া
২৪. সাও তোমে ও প্রিন্সিপে
২৫. সোমালিয়া
২৬. দক্ষিণ সুদান
২৭. সুদান
২৮. সিরিয়া
২৯. টোগো
৩০. তুর্কমেনিস্তান
৩১. ইউক্রেন
৩২. ভেনেজুয়েলা
৩৩. ইয়েমেন
সূত্র: হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স