বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ‘ভ্রমণগদ্য সুহৃদসভা’র প্রথম আড্ডা

জীবনযাপন ডেস্ক
রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ‘ভ্রমণগদ্য সুহৃদসভা’র প্রথম প্রাতঃরাশ সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছেছবি: ভ্রমণগদ্যের সৌজন্যে

রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ‘ভ্রমণগদ্য সুহৃদসভা’র প্রথম প্রাতঃরাশ সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকালের এই আয়োজনে ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ ‘ভ্রমণগদ্য’কে নানাভাবে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এর কাজকে বিকশিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। লেখা সংগ্রহ, সম্পাদনায় সহযোগিতা এবং লেখক-পাঠক তৈরি করার লক্ষ্যে লেখকদের সম্মানী দেওয়া, ভালো লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আড্ডায় সভাপতিত্ব করেন সুহৃদসভার সভাপতি বিশ্বপরিব্রাজক ও নিসর্গবিদ ইনাম আল হক। দেশের প্রথিতযশা ভ্রমণলেখক, পর্বতারোহী, নিসর্গপ্রেমীরা এতে যোগ দেন এতে।

আড্ডায় ভ্রমণগদ্যের প্রকাশনার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেন ইনাম আল হক, ভ্রমণলেখক শাকুর মজিদ, কবি ও ভ্রমণলেখক কামরুল হাসান, পর্বতারোহী ও ভ্রমণলেখক ইফতেখারুল ইসলাম, ভ্রমণলেখক পাখি পর্যবেক্ষক জালাল আহমেদ, ভ্রমণলেখক ফরিদুর রহমান, ভ্রমণলেখক গোলাম শফিক, ভ্রমণলেখক সেলিম সোলায়মান, কবি ও লেখক আবদুর রব, লেখক ফিরোজ শাহ, গীতিকার ও চীন–বিশেষজ্ঞ আবাম ছালাহউদ্দীন, সাংবাদিক ও সরগাম সম্পাদক কাজী রওনাক হোসেন, লেখক মিলা মাহফুজা, প্রকাশক ফরিদ আহমেদ, লেখক ও পর্যটন পুলিশের উপমহাপরিদর্শক রুহুল আমিন শিপার, লেখক ও প্রকাশক মোস্তফা সেলিম, লেখক ও গবেষক আবদুল লতিফ, ভ্রামণিক ও সাংবাদিক সজীব মিয়া, লেখক ও গবেষক নাঈমা খানম, কবি ও লেখক জেসমিন মুন্নী, এভারেস্টজয়ী পর্বতারোহী ইকরামুল হাসান, পর্বতারোহী ও চিকিৎসক শাহনাজ আক্তার প্রমুখ। আড্ডায় ভ্রমণগদ্যের সম্পাদক ও ভ্রমণলেখক মাহমুদ হাফিজ ভ্রমণসাহিত্যের বাঁকবদলের ওপর সম্পাদকীয় পাঠ করে শোনান।

পর্বতারোহী ভ্রামণিক ও অ্যাডভাঞ্চারপ্রেমীদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মালিহা পারভীন, রিয়াজ আহম্মেদ, সাদিয়া সুলতানা, শামীম তালুকদার, মাশফিকুল হাসান, ভ্রমণগদ্য ব্যবস্থাপক হোসেন সোহরাব প্রমুখ। (বিজ্ঞপ্তি)

