‘মুসাফির ক্যাফে’র অন্দরটা দেখুন, চাইলে আপনিও থাকতে পারবেন এখানে
২৪ জুলাই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে ভারতীয় সিরিজ ‘মুসাফির ক্যাফে’। মুক্তির পর থেকেই সিরিজটি ট্রেন্ডে আছে। অনেকেই ‘মুসাফির ক্যাফে’তে বসে এক কাপ কফি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কেউ চেয়েছেন এমন একটি ক্যাফে খুলতে। মজার বিষয় হলো ‘মুসাফির ক্যাফে’র জায়গাটি বাস্তবেই আছে। আর চাইলে যে কেউ সেখানে যেতেও পারেন। চলুন, ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বাস্তব ‘মুসাফির ক্যাফে’র বিস্তারিত।
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