ইনফিনিটি সুইমিংপুলসমৃদ্ধ হোটেল গড়ছে ‘প্যান এশিয়ান কক্সবাজার’

ইনফিনিটি সুইমিংপুলসমৃদ্ধ হোটেল গড়ছে ‘প্যান এশিয়ান কক্সবাজার’
কক্সবাজারের নীল জলরাশির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে ইনফিনিটি সুইমিংপুলে সাঁতার কাটার এক অনন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছে ‘প্যান এশিয়ান কক্সবাজার’। দেশের আবাসন খাতে এমনভাবে তৈরি প্রিমিয়াম আবাসিক প্রকল্পে যুক্ত হতে যাচ্ছে নতুন অত্যাধুনিক সুবিধা। পর্যটন নগরীর অন্যতম প্রবেশদ্বার কলাতলী মোড়ের ডলফিন সার্কেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে বেজমেন্টসহ ১৪ তলাবিশিষ্ট এই প্রকল্পের নির্মাণকাজ।
ইতিমধ্যে ভবনটির ৭ তলার কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামী ২৪ মাসের মধ্যে এটি উদ্বোধনের লক্ষ্যে কাজ করছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘কোরাল রীফ প্রপার্টিজ লিমিটেড’। প্রতিষ্ঠানটি এর আগে কক্সবাজারে সফলভাবে ‘হোটেল কোরাল রীফ’, ‘কোরাল রীফ পূর্বিতা’ ও ‘বেস্ট ওয়েস্টার্ন হেরিটেজ’-এর মতো পাঁচটি বৃহৎ স্থাপনা হস্তান্তর করেছে।
প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরান দিদার প্রথম আলোকে জানান, আগের প্রকল্পগুলোর ব্যাপক সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এটিকে কক্সবাজারের অন্যতম ল্যান্ডমার্ক হিসেবে গড়ে তুলছেন। এর আগে সাগরপারে ৬৩টি আধুনিক ফ্ল্যাট–সমৃদ্ধ ১৬ তলা কোরাল রীফ পূর্বিতা নির্মাণ করেছেন। প্রধান নির্বাহী পরিচালক মো. তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘শহরের গেটওয়েতে অবস্থিত হওয়ায় ভবনটির নান্দনিক পরিচয়ের ওপর আমরা বিশেষ জোর দিচ্ছি।’ প্রকল্পটির ডাবল-হাইট প্রবেশমুখ এবং পাশেই পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেলের অবস্থান পুরো এলাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের আবহ তৈরি করেছে।
‘সাগরপারে নিজের বাড়ি’ থিম বিপণন কার্যক্রম নিয়ে চলা এই প্রকল্পে বর্তমানে ৪০০ থেকে ৯০০ বর্গফুটের প্রিমিয়াম স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। দেশের প্রথম আবাসিক ইনফিনিটি সুইমিংপুলের পাশাপাশি হলিডে লিভিং, নিয়মিত আয়, রিটায়ারমেন্ট লিভিং ও দীর্ঘমেয়াদি ক্যাপিটাল গেইনের সুযোগ থাকায় বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রকল্পটি দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।