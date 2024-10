শতবর্ষী সেতুটির স্থাপত্য এখনো মুগ্ধ করে

পথে হঠাৎ করে উচ্চশব্দে মিউজিক শুনে বুঝলাম বিয়ে বাড়িই এই শব্দের উৎস। বাড়ির উঠোনেই প্যান্ডেল করা হয়েছে। একটা টুকটুকের পেছনের লেখাটা বেশ মনে ধরল, ‘I can & I will, End of the story’.

রুয়েনদিয়ার পর থেকে রাস্তা একদম সমতল। সেন্ট মেরি’স চার্চ পেলাম ওয়েল্লেওয়া শহরে ঢোকার মুখেই। পুরোদিন পথচলা এ-২৩ ছেড়ে এ-২ মহাসড়কে গিয়ে উঠলাম। ততক্ষণে পশ্চিমাকাশে মুখ লুকিয়েছে সূর্য। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোতে পথ চলছি। খানিক এগোতেই ওয়েল্লাওয়া শহর ছাড়াতেই সেটাও উবে গেল। পা চালিয়ে ইয়ালাবোওয়াতে থোমাশা হোমস্টেতে ঘাঁটি গেড়ে বসলাম।