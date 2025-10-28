ভ্রমণ

বিমান, টার্কিশ ও শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইনসের টিকিটে ছাড় মিলবে এই পর্যটন মেলায়

জীবনযাপন ডেস্ক
৩০ অক্টোবর থেকে বসছে টোয়াবের পর্যটন মেলাছবি: প্রথম আলো

৩০ অক্টোবর থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বসছে তিন দিনের পর্যটন মেলা। ‘বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ)’ নামে আন্তর্জাতিক মেলাটির এবার ১৩তম আসর। মেলার আয়োজক দেশের পর্যটনশিল্পের বাণিজ্য সংগঠন ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বা টোয়াব।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে টোয়াব আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মেলার প্রেক্ষাপট ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে টোয়াবের পরিচালক (বাণিজ্য ও মেলা) মো. তাসলিম আমিন শোভন জানান, এবারের মেলায় ৪টি হলে ২০টি প্যাভিলিয়নসহ ২২০টি স্টল থাকবে। যেখানে বাংলাদেশি সরকারি–বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, ফিলিপাইন ও পাকিস্তানের জাতীয় পর্যটন সংস্থা ও ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন অংশগ্রহণ করবে। এই দেশগুলো ছাড়াও মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও তুরস্কের ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টরা অংশগ্রহণ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে মেলার প্রেক্ষাপট ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়
ছবি: প্রথম আলো

৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা মেলার স্টলগুলো ঘুরে দেখতে পারবেন। এ ছাড়া বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) সেশন, সেমিনার, সাংস্কৃতিক আয়োজনও থাকবে। মেলায় প্রবেশ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। তবে শিক্ষার্থী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধারা বিনা ফিতে প্রবেশ করতে পারবেন। এ মেলার টাইটেল স্পনসর বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড।

মেলায় অংশগ্রহণ করা হোটেল, রিসোর্ট ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলো নানা অফার নিয়ে হাজির হচ্ছে। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস, টার্কিশ এয়ারলাইনস ও শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইনসের বিভিন্ন গন্তব্যের টিকিটে ১৫ শতাংশ ছাড় থাকবে বলে জানালেন তাসলিম আমিন শোভন। তিনি জানান, এ ছাড়া থাই এয়ারওয়েজ, এয়ার অ্যারাবিয়া ও এয়ার এশিয়ার স্টলেও মিলবে নানা ছাড়।

আজ মঙ্গলবার টোয়াব আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অতিথিরা
ছবি: টোয়াবের সৌজন্যে

মেলা সম্পর্কে টোয়াবের সভাপতি মো. রাফেউজ্জামান বলেন, ‘এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এর টেকসই উন্নয়ন। আমরা আশা করছি, এবারের পর্যটন মেলা ব্যবসায়ী, দেশি-বিদেশি পর্যটক এবং পর্যটনশিল্প–সংশ্লিষ্ট সবার মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম আমানুল্লাহ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়) মোহাম্মদ শামসুল করিম, ঢাকায় টার্কিশ এয়ারলাইনসের মহাব্যবস্থাপক ইসলাম গুরে, এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের (এটিজেএফবি) সভাপতি তানজিম আনোয়ার প্রমুখ।

আরও পড়ুন

শ্রীলঙ্কায় ভ্রমণে বাংলাদেশিসহ বিদেশি পর্যটকদের নিজ নিজ দেশ থেকে আগাম ইটিএ গ্রহণ বাধ্যতামূলক

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ভ্রমণ থেকে আরও পড়ুন