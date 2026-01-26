ইঁদুর দূর করার ঘরোয়া ও নিরাপদ কিছু উপায়

ইঁদুর দূর করার ঘরোয়া ও নিরাপদ কিছু উপায়
রাতে ঘুমানোর সময় সব ঠিকঠাক ছিল। সকালে উঠে দেখা গেল, খাবারের প্যাকেট কাটা, পোষা প্রাণীর খাবার উধাও—এসব ইঁদুরের উপস্থিতির স্পষ্ট লক্ষণ। ইঁদুর খুব দ্রুত বংশবিস্তার করে। ফলে অনেকে ইঁদুর তাড়াতে প্রথমেই বিষ বা ফাঁদের কথা ভাবেন। কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে, বিশেষ করে ঘরে শিশু বা পোষা প্রাণী থাকলে। আবার ইঁদুর মেরে ফেললেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না, বরং ফাঁকা জায়গা পেলে নতুন ইঁদুর ঢুকে পড়ে। তবে কিছু প্রাকৃতিক ও নিরাপদ উপায়ে ইঁদুর তাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন সেসব।
১. বাসা যেন ইঁদুরবান্ধব না হয়
ইঁদুরের চাহিদা ‘সামান্য’ই—খাবার আর বাসা বানানোর উপকরণ। চাল, ডাল, আটা, বিস্কুট, পোষা প্রাণীর খাবার রাখুন ধাতব বা শক্ত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে। কাপড়, পুরোনো কম্বল, কার্ডবোর্ড, কাগজ খোলা জায়গায় রাখবেন না। রান্নাঘর ও খাবারের জায়গা রাতে পরিষ্কার রাখুন। খাবার না পেলে ইঁদুর নিজেরাই জায়গা ছাড়ে।
২. সব ফাঁকফোকর বন্ধ করুন
ইঁদুর খুব ছোট ছিদ্র দিয়েও ঢুকতে পারে। সাধারণভাবে মাথা ঢুকলেই পুরো শরীর ঢুকে যায়। দরজা–জানালার কোনা, দেয়ালের ফাটল, ড্রায়ার বা পানির পাইপের আশপাশ ভালো করে দেখুন। ছোট ছিদ্রে স্টিল উল (লোহার ঝুরি) গুঁজে দিন। প্রয়োজনে সিল্যান্ট বা কাঠ ব্যবহার করে বন্ধ করুন।
৩. ঝাঁজালো গন্ধ ব্যবহার করুন
কিছু জিনিসের গন্ধ ইঁদুর একদম সহ্য করতে পারে না। যেখানে ইঁদুর ঘোরাফেরা করে, সেখানে কটন বল বা কাপড়ে কয়েক ফোঁটা পেপারমিন্ট তেল দিয়ে রাখুন। লবঙ্গ ছড়িয়ে রাখতে পারেন। গোলমরিচ বা লাল মরিচও রাখতে পারেন। শুকনা মরিচ, পুদিনা আর লবঙ্গ কাপড়ে বেঁধে ঘরের কোণে রাখলেও কাজ হয়।
৪. বিড়ালের গন্ধ কাজে লাগান
বিড়াল ইঁদুরের প্রাকৃতিক শত্রু। ঘরে বিড়াল থাকলে ক্যাট লিটার বা মলমূত্রের জন্য বিড়ালের ব্যবহৃত বালু দরজা বা সম্ভাব্য ঢোকার জায়গার কাছে রাখুন।
৫. অ্যামোনিয়ার ব্যবহার (সতর্কতার সঙ্গে)
অ্যামোনিয়ার গন্ধ ইঁদুরের কাছে শিকারির প্রস্রাবের মতো মনে হয়। ছোট ঢাকনা বা বোতলের ক্যাপে অল্প অ্যামোনিয়া রাখুন। রান্নাঘরের সিঙ্কের নিচে বা প্যান্ট্রিতে রাখতে পারেন। অবশ্যই শিশু ও পোষা প্রাণীর নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
শেষ কথা
ইঁদুর তাড়াতে ধৈর্য দরকার। এক দিনে পুরোপুরি চলে যাবে—এমন আশা না করাই ভালো। খাবার বন্ধ করা, ঢোকার পথ আটকে দেওয়া আর প্রাকৃতিক প্রতিরোধক—এই তিনটি একসঙ্গে ব্যবহার করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসে।
