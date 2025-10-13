জীবনযাপন

জীবনের যে ১৩টি কঠিন সত্য সবারই জানা উচিত

মানুষ নানাভাবে শেখে। ঠেকে শেখে, অভিজ্ঞতার আলোকে শেখে, পড়ে ও দেখে শেখে। জেনে নিন জীবনের এমন কিছু সত্য, যা আপনার জীবনের পথচলা সহজ করবে, সেখানে খানিকটা হলেও স্বস্তি আনবে।

আপনি মনে মনে নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন? এর একটাই মানে—আপনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ননমডেল: পমি ও সজীব। ছবি: সুমন ইউসুফ

১.

যিনি সবারই বন্ধু, তাঁর সঙ্গে বুঝেশুনে চলুন। এ রকম ব্যক্তির সঙ্গে হুট করে বন্ধুত্ব তো নয়ই; বরং নিরাপদ দূরত্বে থাকুন। আর কিছু কিছু মানুষ থেকে আপনি যত দূরে থাকবেন, ততই ভালো।

২.

অন্যের দ্বারা কেবল ব্যবহৃত হওয়ার চেয়ে একা থাকা ঢের ভালো।    

জীবনের পুরোটা সময় আপনার সুখে কাটবে না
ছবি: প্রথম আলো

৩.

আপনার আশপাশে এমন কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের আপনি পছন্দ করেন না। মূলত সেই সব মানুষের জন্য আপনি এমন সব পরিস্থিতিতে পড়েন, যেসব আপনার জন্য অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর। যেসব আপনার ভেতরে আত্মবিশ্বাসহীনতা, দ্বিধার সংকট তৈরি করে। আর্থিক সচ্ছলতা আপনাকে এ ধরনের মানুষকে এড়িয়ে চলার স্বাধীনতা দেয়।

৪.

মানুষ যত ওপরে উঠতে থাকে, ততই একা হতে থাকে। কেননা, ওপরে কতজনই–বা উঠতে পারে? ওপরে উঠতে পারে গুটিকয় মানুষ। নিচের স্তরে মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সবার ওপরের স্তরে মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম। তাই একা হতে ভয় পাবেন না। আর সত্যি কথা বলতে কী, সত্যিকারের একজন বা দুজন ভালো বন্ধু, সৎ জীবনসঙ্গী বা দুঃসময়ে পাশে থাকার মতো পরিবার—একজীবনে এটুকুই যথেষ্ট।    

৫.

সৎ, ভালো মানুষেরা পৃথিবীতে বিরল। তাই তাঁদের খোঁজ পেলে সম্ভব হলে জীবনের যাত্রাপথের সঙ্গী করে নিন।

৬.

আপনি মনে মনে নিজেকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করেন? অন্যের সফলতায় ঈর্ষা বোধ করেন? এর একটাই মানে। আপন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নন। আপনি নিজেকে নিয়ে সুখী নন, বরং নিজের সক্ষমতা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগেন।

সৎ, ভালো মানুষেরা পৃথিবীতে বিরল, তাই তাঁদের খোঁজ পেলে সম্ভব হলে জীবনের যাত্রাপথের সঙ্গী করে নিন
মডেল: অভিনয়শিল্পী দম্পতি টয়া ও শাওন। ছবি: সুমন ইউসুফ

৭.

জীবনের পুরোটা সময় আপনার সুখে কাটবে না। তবে খারাপ সময়ও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মূলত খারাপ সময়ই আপনার ভেতরের সেরাটা বের করে আনতে, ‘বেস্ট ভার্সন’ হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

৮.

কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর এটাই জীবনের সৌন্দর্য। আপনার খারাপ সময়ও সব সময় থাকবে না।    

৯.

ব্যর্থতা জীবনের অংশ। ব্যর্থ হওয়ার পরও আপনি নিজের সেরাটা ঢেলে সঠিক সময়ে সফলতার দেখা পান।

১০.

অন্যে আপনাকে নিয়ে কী ভাবল, সেটি আপনার ভাবনা নয়। তবে কোনো ঘটনায় বা পরিস্থিতিতে আপনি কী প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, সেটা আপনার নিয়ন্ত্রণে।

তাৎক্ষণিক ফল না পেয়ে ভালো কিছু করার জন্য কখনোই অনুশোচনা করবেন না
ছবি: প্রথম আলো

১১.

আপনি এখন যে জীবনটা যাপন করছেন, একসময় এটাই ছিল স্বপ্ন। তাই কখনো সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করতে ভুলবেন না।  

১২.

তাৎক্ষণিক ফল না পেয়ে ভালো কিছু করার জন্য কখনোই অনুশোচনা করবেন না। মনে রাখবেন, ভালো কিছু বহু গুণে সঠিক সময়ে আপনার জীবনে ফিরে আসবে।

১৩.

আপনি সবার ‘কাপ অব টি’ নন, এটিই স্বাভাবিক।

সূত্র: কি ফর সাকসেস

