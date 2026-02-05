জীবনযাপন

আপনিও লিখুন ভালোবাসার গল্প, নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে ‘ছুটির দিনে’তে

জীবনযাপন ডেস্ক
ভালোবাসার গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছে ‘ছুটির দিনে’। প্রতীকী ছবি।ছবি: কবির হোসেন

আসছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। তারও আগে আপনাদের লেখা একগুচ্ছ টক-ঝাল-মিষ্টি ভালোবাসার গল্প নিয়ে হাজির হচ্ছে প্রথম আলোর শনিবারের ক্রোড়পত্র ‘ছুটির দিনে’। সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দের মধ্যে ঝটপট লিখে ফেলুন আপনার গল্প। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬–এর মধ্যে পাঠিয়ে দিন ‘ছুটির দিনে’র ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

ছুটির দিনে, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

ই-মেইল: [email protected]

ফেসবুক পেজ: fb.com/ChutirDine

খামের ওপর ও ই-মেইলের subject-এ লিখুন ‘ভালোবাসার গল্প’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জীবনযাপন থেকে আরও পড়ুন