হাবিপ্রবিতে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে দ্বিতীয় ওয়েবিনার

ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ রিসার্চ গ্রুপের উদ্যোগে ‘Stories of Vulnerabilities and Resilience: Reflections by Development Studies Students’ শীর্ষক এক ওয়েবিনার বা ওয়েব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রোববার (৩ মে) বেলা সাড়ে তিনটায় এ ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়।

ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) সহকারী অধ্যাপক মো. জুয়েল আহমেদ সরকার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রভাষক রুহান ওয়াসাতা, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রভাষক মো. নিয়ামত আলী ও হাবিপ্রবির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুজাহিদুল ইসলাম। ঢাকা, খুলনাসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ওয়েবিনারে যুক্ত হন।

সামাজিক দূরত্বের এই সময়ে দেশের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভাবনা, ব্যক্তিগত মূল্যায়ন, সমস্যা ও তার প্রতিকার শীর্ষক এই ওয়েবিনারের আয়োজন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত দূরত্বের সময়টিতে নিজ গ্রাম বা অঞ্চলে কীভাবে সময় কাটাচ্ছে এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধিগুলো সরাসরি শোনার জন্য গৎবাঁধা আলোচনার বাইরে এসে এই ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আজকের ওয়েবিনারে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন, পরবর্তী সময়ে বাকি অঞ্চলেও এটি বিস্তৃত করা হবে।

ওয়েবিনার বিষয়ে হাবিপ্রবির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মুমিত হাসান বলেন, ‘করোনাকালে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিয়ে শিক্ষকদের উদ্বেগ সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক চিন্তিত ছিলাম আমার এলাকা ও আমার নিজের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে। আজকের ওয়েবিনারে আলোচকদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে স্বস্তি পেয়েছি। সেই সঙ্গে দুই বিভাগের অন্যান্য ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের ভাবনা, সেই সঙ্গে স্যারদের মূল্যায়ন, করণীয়, দিকনির্দেশনা এবং সহায়ক আলোচনা ছিল খুবই উপকারী।’

হাবিপ্রবির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের আলোচকেরা বলেন, ‘এই জরুরি পরিস্থিতিতে প্রত্যেকে তার নিজ জায়গা থেকে দায়িত্ব পালন করা খুব জরুরি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কেমন আছে? তাদের কোনো সমস্যা আছে কি না এবং এই পরিস্থিতে আমরা কীভাবে তাদের সহযোগিতা করতে পারি, সেটা জানা এবং সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে উত্তরের দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি জানা এবং তাদের ফিজিক্যাল ও মেন্টাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এই ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের একাডেমিকভাবে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দেওয়া আমাদের পেশাগত দায়িত্ব। তাই পেশাগত এবং মানবিক দায়িত্বের জায়গা থেকেই আমরা এই ওয়েবিনারের আয়োজন করেছি। এ ছাড়া ওয়েবিনারের মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে আমাদের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করাও ছিল এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য।’

*লেখক: শিক্ষার্থী, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর