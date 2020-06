দক্ষতা-সহনশীলতা বৃদ্ধিতে কাজে লেগেছে করোনা–অবসর

আপাতত ধরে নিচ্ছি এই কাঙ্ক্ষিত জায়গাগুলো আমার/আপনার জন্য ঠান্ডা দিনের আইসক্রিম! সামনে আছে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না ঠান্ডা লাগার ভয়ে, অসুখের ভয়ে! কিন্তু হ্যাঁ, ভেতর ভেতর— “I scream, You scream, we all scream for Ice-Cream!” *ফ্রিল্যান্স চলচ্চিত্র নির্মাতা ও উদ্যোক্তা। sayedruhelbin@gmail.com

প্রচুর সিনেমা দেখেছি৷ গ্রামের নেটওয়ার্কে নতুন সিনেমা দেখার চেষ্টা থাকলেও দেখতে পারিনি কিন্তু সংগ্রহে থাকা অনেকগুলো সিনেমা দেখা হয়েছে। মাঝরাত কিংবা শেষরাত ছিল আমার সিনেমার শিডিউল। সেল্ফ মোটিভেশন দেয়, এমন ছবি দেখেছি বেশ কয়েকটা। এদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে উইল স্মিথ অভিনীত একজন মানুষের স্ট্রাগল আর উত্থানের গল্প নিয়ে নির্মিত ‘The Pursuit of Happyness’ ছবিটি। এ ছাড়া ‘October Sky’, ‘Catch Me If You Can’, ‘Life is Beautiful’ সিনেমাগুলো জীবন নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ দিয়েছে।

