নিউইয়র্কে সাহায্যের জন্য যেসব করবেন

করোনাভাইরাসে আমেরিকার ইতিহাসে বৃহত্তম নাগরিক সুবিধা সরাসরি জনগণের হাতে পৌঁছতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। আগের উদাহরণ থেকে বলা যায়, তিন সপ্তাহের আগে এসব সাহায্য পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়বে। ক্ষেত্র বিশেষে আরও বেশই সময় লাগতে পারে। জনপ্রতি ১২০০ ডলার পাবেন, যাদের বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলারের নিচে। স্বামী স্ত্রী বা দম্পতি মিলে পাবেন ২৪০০ ডলার। ১৭ বছরের প্রতি সন্তানের জন্য পাবেন ৫০০ ডলার। বার্ষিক আয় ৭৫ হাজার ডলার থেকে ৯৯ হাজার ডলার পর্যন্ত কমতে থাকবে এবং বছরে এককভাবে যারা ৯৯ হাজার ডলার আয় করেন তার এ সহযোগিতা পাবেন না। আমেরিকার ৯০ শতাংশ মানুষই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এ নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নাগরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে কংগ্রেসের আইনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের দেওয়া ঋণের পেমেন্ট স্থগিত রাখা হয়েছে। কর্মহীনদের জন্য চার মাসের ভাতা প্রাপ্তই নিশ্চিত করা হয়েছে। এসবের বাইরে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ দেওয়া, এয়ারলাইনস কোম্পানিসহ বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানেও সহযোগিতার অর্থ আছে এ ফেডারেল অনুদানে। বাড়ির মালিকদের ফেডারেল ব্যাকড মর্টগেজের বিলম্ব ফি দুই মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এ জন্য বাড়ির মালিকদের ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করত হবে। ভাড়াটেদেরও দু মাসের জন্য উচ্ছেদ করা যাবে না। তাদের ওপর বাড়ির মালিকেরা বিলম্ব ফি আরোপ করতে পারবে না। চার মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে ভাড়াটেদের বলতে পারবে না।

নিউইয়র্কে যারা কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসের কবলে পড়ে চোখে শর্ষেফুল দেখছেন, তাদের জন্য সহযোগিতার নানা সূত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

কর্মহীন লোকজনকে বেকারভাতা দেওয়া হচ্ছে। দ্রুতই এ ভাতার আবেদন প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। সবেতন পারিবারিক ছুটি দেওয়া হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ফুড স্ট্যাম্পের আবেদন দ্রুততার সঙ্গে মঞ্জুর করা হচ্ছে। নিচের লিংকগুলো ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সব আবেদন করা যাবে। নিজে না পারলে পরিবারের কারও সাহায্য নিয়ে আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

SNAP (Food Stamps) ফুড স্ট্যাম্পের জন্য

https://a069-access.nyc.gov/accesshra/login

জটিল মানসিক সমস্যার জন্য,

https://www1.nyc.gov/site/dfta/services/find-help.page

Hotline 212-244-6469

ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহযোগিতা ও ঋণ গ্রহণের জন্য,

NYC Small Business HELP / Grant / Loan

https://www1.nyc.gov/…/busin…/covid19-business-outreach.page

নিউইয়র্কের শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় সহযোগিতা ও তথ্যের জন্য,

NYC Department of Education

শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য বিনা মূল্যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য,

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices

কারও ঘরে ইন্টারনেট না থাকলে বিনা মূল্যে ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য:

To enroll, call Spectrum at 844-488-8395.

এসব ছাড়াও যাদের অভিবাসন কাগজপত্রে জটিলতা আছে, বৈধতার কাগজপত্র নেই তারা নানা চ্যারিটিতে সাহায্যের আবেদন করতে পারবেন। এসব সহযোগিতার জন্য কোনো অভিবাসন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

•Catholic Charities Community Services, Archdiocese of New York Helpline at 1-888-744-7900 - food resources and support for seniors.

•Immigrant and Refugee Services - Email immigration.services@archny.org or call 212-419-3700.

•Call 888-NYC-WELL (888-692-9355)

মানবিক নগরী নিউইয়র্কে সংকটেও হতাশ হবেন না। 311 এ কল দিন যেকোনো প্রয়োজনে। ২৪ ঘণ্টা খোলা এ নম্বর থেকে দ্রুততার সঙ্গে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হবে করণীয় সম্পর্কে। ইংরেজি না জানলেও কথা বলতে পারবেন। এ ছাড়া কমিউনিটির নানা লোকজন সাহায্যের জন্য নানা প্রয়াস নিয়েছেন। নিউইয়র্কে যেকোনো সংবাদ কর্মীদের ফোন করতে পারেন। ২৪ ঘণ্টা কর্ম ততপর এসব সংবাদকর্মীরা দ্রুত আপনাকে পরামর্শ দিয়ে, করণীয় নিয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন।